Azonnali: Szijjártó szerint rosszul sikerült a Fox News interjúja, visszahívta a követségi diplomatát

Mint arról kedden beszámoltunk, július 21-én Szijjártó Péter az amerikai Fox News műsorában a háborúról és az energiaválságról beszélt, illetve igyekezett megmagyarázni, miért kell az orosz gáz Magyarországnak, legfőképpen a meglévő közép-európai infrastrukturális és földrajzi adottságokra hivatkozott.

Az Azonnali információi szerint azonban a magyar külügyér olyannyira nem volt elégedett a tévéinterjúval, hogy hazautazása után visszahívta Washingtonból azt a nemrég kihelyezett fiatal diplomatát, aki Szijjártó szerint felelős volt a rossz szervezéséért. A lap szerint azért is érdekes a döntés, korábban sokkal nagyobbat hibázó diplomaták a helyükön maradhattak. A követségi alkalmazott nevét személyiségi jogi okok miatt nem közölte a portál.

Úgy tudják,

a külgazdasági és külügyminiszternek két problémája volt: egyrészt, hogy nem a stúdióban kérdezték, „csak” kapcsolták élő adásban, illetve a beszélgetés bő húsz perccel később kezdődött, mint ahogy ő tudta, így felesleges várakozásra kényszerült.

Szijjártó Péter egyébként a közelmúltban két munkatársától is megvált: Kudrjavcev Jenőnek azért kellett távoznia, mert nem megfelelő minőségű felkészítőt írt a miniszter taskenti látogatása elé, ugyanis az üzbég fél egy olyan ügyet is felvetett, ami nem szerepelt az anyagban, Sipos Balázst, a Dél-Koreáért is felelős főosztály vezetőjét pedig azért rúgták ki, mert a Hableány katasztrófája után nem adott megfelelő hangnemű kommunikációs felkészítőt a miniszternek.