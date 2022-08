Skóciai magánszigetre vágyik? Egy budapesti családi ház áráért már az Öné lehet

Megválna skóciai magánszigetétől a jelenlegi birtokosa, és "mindössze" egy budapesti családi ház áráért már bárki megszerezheti.

A Glasgowtól mintegy ötven kilométerre található, az Arran-sziget közelében fekvő Pladda szigetét csak hajóval vagy helikopterrel lehet megközelíteni, emellett pedig egy 1790-ben felhúzott világítótorony is ékesíti azt - adta hírül a Roadster.

Pladda A Google Térkép segítségével megtalálhatja a helyi vállalkozásokat, megtekintheti a térképet, és útvonaltervet készíthet.

Az ár tartalmaz egy öt hálószobás házat, néhány melléképülettel és egy két és fél hektáros, fallal körülvett kertet is. A birtokon ráadásul még egy helikopter-leszállót is kialakítottak.

Az új tulajdonosára váró szigethez Kildonan a legközelebbi település, ahol falusi bolt, posta, kemping és szálloda is működik. Ugyanakkor aktív tevékenységekben sem szűkölködne a leendő tulajdonos: horgászhat, hegyi kerékpározhat, sziklát mászhat, vitorlázhat, golfozhat, túrázhat és búvárkodhat is. Ezenfelül többféle állat mindennapjaiba is betekintést nyerhet.