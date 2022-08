450 százalékos drágulás is lehet a heparin készítményeknél

A vérhígítót szedő betegek jelenleg 678 és 3393 forint közötti összeget fizetnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott termékekért a patikákban. Az október 1-jétől életbe lépő árváltozás a leggyakrabban használt termékeket érintheti, amellyel a Napi.hu összegzése szerint a betegek terhei drasztikusan, akár 450 százalékkal is megemelkedhetnek.

A heparin készítményeket elsősorban olyan betegek kapják, akiknél vérrög alakult ki valamelyik szervükben, vagy nagy a vérrög kialakulásának veszélye.

Ezeket a gyógyszereket nagy mennyiségben alkalmazzák a kórházak, de a betegek önmaguknak is be tudják adni az injekciót, így patikában is sok fogy. Az elmúlt időszakban az évtizedeken keresztül elérhető három termékből kettőt kivontak a piacról, majd egy visszatért magasabb áron, de a páciensek döntő többségét a mindvégig elérhető harmadik készítmény látja el.

A betegnek nincs választási lehetősége, mert egyrészt szűkös a kínálat, másrészt a felhasznált készítményről a beteg egyéni állapotát figyelembe véve az orvos dönt orvosszakmai szempontok alapján.

Például egy 50 kilogrammos beteg azonos összegű támogatást kap majd, mint egy 70 kilogrammos beteg, de mivel a készítményeket testtömeg alapján kell adagolni,

ezért a 70 kilogrammos beteg lényegesen többet fizet majd a patikában csak azért, mert 70 kilós, utóbbi beteget horribilis térítési díj terheli majd a testsúlya miatt.

A tervezett rendszer különösen hátrányosan érinti a rendszeres kezelésre szoruló betegeket, akiknek a gyógyszerköltsége a korábbi szint akár 4,5 szeresére nőhet.

Magyarországon évente százezer lakos esetében 160 mélyvénás trombózis és 30-40 halálos kimenetelű tüdőembólia fordul elő. Azoknál a betegeknél, akik műtéten esnek át, szignifikánsan nő a vérrög kialakulásának valószínűsége. Például évente 15 ezer beteg esik át csípő- és térdprotézis műtéten, gyógyszeres kezelés nélkül ezeknek a betegek 40-60 százalékánál áll fenn a vérrög-keletkezés veszélye.