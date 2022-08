Drágulnak a személyi kölcsönök, 13-14 százalék felett kezdődnek a kamatok

Két hét alatt valamennyi nagybank drágított a hitelein azt követően, hogy az MNB 10 százalék fölé vitte az alapkamatát. Most főleg a személyi kölcsönök voltak soron, amelyekből már az olcsóbbakért is többet kell fizetni a jegybanki kamatnál. A lakáshiteleknél pedig általánossá vált a 8 százalék feletti THM – írja elemzésében a Bank360.hu.

Mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank július végén emelte 10 százalék fölé, 10,75-re az alapkamatát. A portál szerint a bankok nem kapkodták el a választ, augusztus elsején nem volt tömeges hiteldrágítás, de aztán jöttek sorban a kamatnövelések egymás után. A hónap első felében végül valamennyi nagybank hozzányúlt a hiteleihez. Ezúttal főleg a személyi kölcsönök voltak soron. Itt szinte minden nagy pénzintézet emelt, nem is kis mértékben.

Ennek hatására újra általánossá vált, hogy ezeket a hiteleket a jegybanki alapkamat fölötti áron lehet csak megkapni.

Mint kiemelték:

Mostanra csupán nagyon ritka kivétel maradt a 10,75 százalék alatti teljes hiteldíj mutató (THM). Jellemzően 13-14 százalék felett kezdődnek a nagyobb bankok személyi hitel ajánlatai.

A régebben szokásosnak mondható elsejei kamatemelésekhez már nem ragaszkodnak a bankok, pedig ez augusztusban még hétfőre is esett. A személyi kölcsönök mellett a lakáshiteleknél is volt több hóközi drágítás. Ennek nyomán elbúcsúzhatnak az igénylők a 8 százalék alatti THM-ektől, még magasabb jövedelemmel is itt kezdődnek az ajánlatok – írják.

A Bank360.hu oldalon részletesen olvashatóak az egyes banknál elérhető ajánlatok.