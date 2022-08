Még Lukasenka is gratulált Ukrajnának a függetlenség napján, a magyar külügy viszont nem küldött üdvözlő levelet

Aljakszandr Lukasenka diplomáciai lépése mindenkit meglepett. Belarusz elnöke és teljhatalmú ura ugyanis üdvözletét küldte Ukrajnának és gratulált az ország függetlenségének 31. évfordulója alkalmából.

Meggyőződésem, hogy a mai nézeteltérések nem tudják tönkre tenni a két ország népei közötti őszinte jószomszédi kapcsolatok évszázados alapját

- írta köszöntőjében Lukasenka, azzal kiegészítve, hogy békét, toleranciát, bátorságot és erőt kíván az ukránoknak ahhoz, hogy vissza tudjanak térni az őket megillető élethez.

Lukasenka üdvözlése azért is furcsa, mert továbbra is Oroszország egyik legfontosabb szövetségesének számít. Az orosz offenzíva kezdetén több orosz csapat is Belarusz felől lépett be Ukrajna területére.

A magyar kormány, illetve a magyar külügy azonban nem köszöntötte Ukrajnát. Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátásért és biztonságpolitikáért felelős államtitkára kedden online tárgyalt a Krími Platform második csúcstalálkozón. Itt beszélt mindenféléről például, a béke megteremtéséről, meg arról is, hogy szomszédos országként Magyarország a háború utáni újjáépítésben is jelentős erőforrásokkal kíván részt venni.

Ukrajna nemzeti ünnepéről azonban egy szót sem szólt sem az államtitkár, sem pedig Szijjártó Péter külügyminiszter.

Levélben kerestük a Külügyminisztériumot, hogy megtudjuk, miért nem volt hivatalos üdvözlés a külügy részéről. Ha válaszolnak, akkor közöljük a minisztérium álláspontját.