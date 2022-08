Sas Zoltán: Az alulfizetett tűzoltók már két végén égetik a gyertyát

A felszólalásomban is elmondtam, a kormánynak négy hónap is kevés volt arra, hogy segítse az önkéntes tűzoltókat - fejtette ki az Alfahírnek Sas Zoltán, a Jobbik frakcióvezető-helyettese, aki hétfőn az Országgyűlés keretei közt érdeklődött a kormánynál arról, terveznek-e javítani az önkéntes tűzoltók jelenleg is problémákkal járó anyagi helyzetén.