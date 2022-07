Sas Zoltán: „A kormánynak négy hónap is kevés volt arra, hogy segítse az önkéntes tűzoltókat”

A felszólalásomban is elmondtam, a kormánynak négy hónap is kevés volt arra, hogy segítse az önkéntes tűzoltókat

– fejtette ki az Alfahírnek Sas Zoltán, a Jobbik frakcióvezető-helyettese, aki hétfőn az Országgyűlés keretei közt érdeklődött a kormánynál arról, terveznek-e javítani az önkéntes tűzoltók jelenleg is problémákkal járó anyagi helyzetén. Az ellenzéki szakpolitikust interjúban kérdeztük a kérdéskör részleteiről.

A minapi parlamenti interpellációjában Rétvári Bence adott választ a témában tett felvetésére, miszerint az önkéntes tűzoltóknak négy hónapja nem hatósági áras az üzemanyag. Érzékel a megoldásra politikai akaratot a kormánypártok részéről?

Gyakorlatilag az államtitkár úr adott egy nagyon kedves választ, amiben mindenről is beszélt, ami egyébként így is van, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületeket a kormányzat az elmúlt évtizedben segítette. De a probléma most azzal van, és ezért sem fogadtam el a válaszát, mert ugyan hatósági áras az üzemanyag, de ez az önkéntes tűzoltóknak nincs biztosítva. Ez nagyon jelentős plusz terhet okoz, és erre az államtitkár úr nem adott semmilyen jelzést sem, hogy szándékukban állna bármit is tenni ebben a kérdésben. Ami a legdurvább, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Dobson Tibor már március közepén jelezte a Miniszterelnöki Kabinetirodának és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottat kérte föl, hogy valamit kezdjenek ezzel a helyzettel, mert hihetetlenül nagy nehézségeket okoz ez az önkéntes tűzoltóknak.

Az egyesületeknek az 1 százalékok, az önkormányzati támogatások, és fő bevételi forrásként a szövetség által biztosított pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, ami mindösszesen 600 millió forintot tesz ki, ami nagyon sok, de Magyarországon nagyjából kicsit több mint 600 szervezet van. Ebből az államtitkári válasz szerint 63 első kategóriás beavatkozó egység van, ami azt jelenti, hogy amikor szolgálatban vannak, a felszereltségük, képzettségük, gyakorlatuk alapján ugyanazt tudják, mint egy hivatásos tűzoltó alakulat. A tűzoltó fecskendő autó megtankolása körülbelül százezer forintba kerül, amit általában nem lehet csak úgy leállítani, mivel járó motorral kell használni, tehát 40 litert akkor is elfogyaszt, mikor ott áll egy helyben. A vízszállító megtankolása pedig 120 ezer forint, vagyis vonulásonként nagyjából kétszázezer forintnyi üzemanyag szükséges.

A kormánynak volt rá erős négy hónapja, hogy erre reagáljon, ismereteim szerint nem történt semmi.

Érdemi anyagi segítség hiányában mi lesz az önkéntes egyesületekkel, várhatóan meddig tudnak működőképesek maradni?

Ez teljesen változó, a leterheltségüktől függ, meg hogy mennyivel járulnak hozzá az önkéntesek. Tehát nem elég, hogy a szabadidejükkel, de sok esetben anyagilag is támogatják az egyesületeket. Beszéltem olyan önkéntes tűzoltóval, aki elmondta, hogy éves szinten százezreket tesz bele, és volt olyan egyesületi vezető, helyi parancsnok, aki azt mondta, hogy neki meghaladja a milliós költséget is, amivel hozzájárul a tankoláshoz. Az mindenképpen komoly aggodalomra ad okot, hogy azon szervezetek és tagjaik, akik a társadalmi problémák, veszélyhelyzetek elhárítására önként vállalkoznak, nekik abból az okból, hogy kiszáradnak a tankjaik, nem tudnak kijutni, segíteni. A 18. kerületben most is épp egy óriási tűz ütött ki.

Szomorú, hogy a kormányzat ezeket az önkéntes egyesületeket a kormányzat nem támogatja. Azt gondolom, hogy a köz érdekében mindannyiunkat megsegítve lépnek föl, a saját szabadidejüket, pénzüket feláldozva. A minimum az lenne, hogy hatósági áron kaphassák ők is az üzemanyagot, ugyanúgy mint sokan mások is. Ezt pedig technikailag sem olyan nehéz megvalósítani, hiszen az autók piros színe könnyen felismerhető a benzinkutakon is. Emellett az önkénteseknek nagynyomású kutaknál kell tankolniuk, ami újabb problémákat okoz, hiszen plusz kilométereket jelent számukra.

Katasztrófavédelmi szempontból járhat-e súlyosabb következményekkel, ha nem történik változás ez ügyben?

Álláspontom szerint mindenképpen kijelenthetjük, hogy igen, hiszen ha az önkéntes egyesületek működésképtelenné válnak, az a katasztrófavédelemben is rendszerszintű hibát tud okozni. Ezek az egységek kiesnek, és azon feladatok, amiket eddig rájuk tudtak bízni, azok is a hivatásosakra marad, akik amúgy is leterheltek és kevesen vannak. Vagy nem lesz, aki elvégezze, tehát meg kéne előzni a bajt, és szükséges lenne, hogy a kormányzat segítsen az önkéntes tűzoltóknak, hogy ők is segíteni tudjanak.

Önkéntes tűzoltók mentési gyakorlaton vesznek részt a budaörsi tűzoltóságon MTI Fotó: Kallos Bea

A kormány nem reagál a tűzoltó szövetség kérésére

Megkerestük a téma kapcsán a Magyar Tűzoltó Szövetséget (MTSZ) is. A szervezet elnöke, Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy márciusban a Lánglovagok.hu érdeklődésére arra hívta fel a figyelmet, nemcsak az a probléma, hogy így drágább az üzemanyag, hanem az is, hogy számos szervezet távolabb kénytelen tankolni, mert nagynyomású kútoszlop a településük közelében nem érhető el. Nyitrai Zsolttól, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottjától Dobson azt kérte, gondolják újra a vonatkozó kormányrendeletet.

Az MTSZ vezetője most az Alfahírnek arról számolt be, hogy

mindeddig nem érkezett hozzá válasz a kormánytól.

Elmondása szerint még a feladataikat el tudják látni, most még év közepe van, és egyelőre a források rendelkezésre állnak.

Azt viszont nem zárom ki az év második felében, hogy ismét kezdeményeznem kell némi működési kiegészítést

– fűzte hozzá, remélve, hogy ezzel enyhíthetik nehézségeiket.

Az MTSZ elnöke kiemelte, legközelebb szeptember 17-én tart majd egy vezetői fórumot a megyei tűzoltó szövetségekkel, és akkorra fog kérni információt, felmérést, hogyan is állnak működés terén az egyes egyesületek. Ezzel kapcsolatban augusztus végéig tesz majd lépéseket. Mint mondta, addig a helyzet az időjárást tekintve változhat, hiszen most benne vannak egy folyamat közepében.

Dobson Tibor megerősítette, több pénzbe kerül az üzemanyag beszerzése így, mint egyébként normál esetben, azonban nincs olyan más eszköze, amivel pillanatnyilag tudna kezdeni valamit a helyzettel, ugyanis az említett rendelet köti őket. Ugyanakkor leszögezte, most még vannak forrásaik, de az szűkös és véges.

„Azt nem várhatom el a kollégáktól, hogy a saját fizetésükből tankolják meg a tűzoltóautót”

– szögezte le, kijelentve, hogy olyan viszont nem lesz, hogy valahova nem megy ki a piros autó.

Végül kitért arra is, hogy nem különleges esetről van szó, adódott már hasonló helyzet a 2013-as árvizek, vagy épp a tavalyi viharkárok idején is.