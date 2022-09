Csütörtök hajnalban tűz alá került Enerhodar városa, ahol a zaporizzsjai atomerőmű is van

Csütörtökön hajnalban támadás érte az orosz kézen lévő Enerhodart, a várost, amelyik otthont ad Európa legnagyobb nukleáris létesítményének, a zaporizzsjai atomerőműnek - írja a The Guardian cikkére hivatkozva a 24.hu.

Az atomerőmű ukrán üzemeltetője, az Enerhoatom helyi idő szerint reggel 8 óra előtt adott hírt az eseményről a Telegram csatornáján. Eszerint a város ellen hajnali öt óra óta szünet nélkül támadások zajlottak.

Enerhodar polgármestere, Dmitro Orlov azt közölte, hogy „több polgári objektumot találtak el”, és megerősítette, hogy a támadásnak áldozatai is voltak. Orlov képeket is közzétett, amelyek a lakóházakban és üzletekben keletkezett állítólagos károkat mutatják be. Az egyik nagy lakótömb előtt sűrű fekete füst száll fel, a kirakat ablakai pedig be vannak törve.

A Zaporizzsja megyei regionális közigazgatási vezető arról is beszámolt, hogy veszélybe kerülhet az ENSZ-megfigyelők küldetése is.