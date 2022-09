250 ezer biometrikus útlevelet vesz Törökországtól a magyar kormány

Biometrikus útlevelek nyomtatásába fogott a héten Törökország. Az új termékből Magyarország is rendelt, nem is kis mennyiséget – számolt be hvg.hu a Hürriyet című török lapra hivatkozva.

Szulejmán Szojlu török belügyminiszter az ennek kapcsán összehívott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy belső és külső piacra is dolgoznak majd.

A török belügyért elmondta:

"Megállapodásunk van Magyarországgal, idén mintegy 250 ezer magyar útlevél nyomtatására. Később francia útleveleket is fogunk nyomtatni".

Szojlu hozzátette, ezen túl francia útleveleket is fognak gyártani.

Mint ismert, a biometrikus útlevelek hátlapjába chipet építenek be, ami az útlevél tulajdonosának adatain túl az illető ujjnyomatát is tartalmazza digitális formában.