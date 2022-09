A német kormány 65 milliárd eurós tehercsökkentési programot indít, emelik a családi pótlékot és a lakhatási támogatást

A német szövetségi kormány 65 milliárd eurós csomagot állított össze az energiaárak és az infláció emelkedésének ellensúlyozására - jelentették be vasárnap Berlinben.

Olaf Scholz kancellár a koalíciós egyeztető tanács vasárnap hajnalban véget ért ülésén kidolgozott megállapodást bemutató tájékoztatóján kiemelte, hogy az idei harmadik tehercsökkentő csomag nagyobb, mint az első kettő együtt.

Az MTI azt írja,

emelik a többi között a családi pótlékot, a lakhatási támogatást, és a munkaviszonyban állók után a nyugdíjasok és a diákok is kapnak 300 euró, valamint 200 euró egyszeri támogatást az energiaköltségekre.

Bevezetnek egyebek mellett egy úgynevezett áramárféket is.

Ez azt jelenti, hogy a háztartások és a kis-, valamint közepes méretű vállalkozások egy meghatározott mennyiségig, az úgynevezett alapfogyasztásig kedvezményes áron kapják a villamos energiát.

A kancellár a Liverpool FC angol labdarúgó egyesület himnuszaként ismert dal címadó sorát idézve hangsúlyozta: továbbra is érvényes az az alapelv, hogy "You'll never walk alone" (Sosem maradsz magadra).