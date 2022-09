Pintér Sándor rovancsolást rendelt el a háziorvosoknál

Ellenőrizni fogják egyebek mellett a rendelők működtetéséhez szükséges szerződéseket, engedélyeket. Az ellátóhelyek felszereltségét, az ott dolgozók szakmai végzettségéről szóló igazolásokat, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálataikról igazoló dokumentumokat.

A Népszava értesülései szerint a háziorvosok számíthatnak arra, hogy a következő hetekben a rendelés vagy tanácsadási idejükben, de akár bejelentés nélkül is megérkeznek hozzájuk járási népegészségügyi hivatalok emberei.

Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy miként, az előírásnak megfelelően kezelik-e a veszélyes hulladékot, van-e erről szerződés, számla, milyen gyakran szállíttatják el azokat a rendelőből. Még az orvostechnikai eszközök (például EKG) rendszeres műszaki felülvizsgálatának jegyzőkönyveit is kérik majd bemutatni. Az ellenőrzés idejére az orvos kocsijában lévő sürgősségi táskát is be kell vinni a rendelőbe, hogy a tartalmát át tudják vizsgálni. Az ellenőrzés előtt a háziorvosoknak pótolniuk kell a dohányzást tiltó, illetve a dohányzó helyet kijelölő feliratokat is.

A Népszava által megkérdezett háziorvosok közül jó néhány értetlenül fogadta az országos ellenőrzési akciót és szinte egyikük sem emlékezett hasonlóra.

A járási népegészségügyi hivatalokban dolgozók mindegyikének, még azoknak is, akik más szakterületen dolgoznak, részt kell venniük a praxisok ellenőrzésében.

Pintér Sándor utasítása még a tempót is előírta. Az ellenőröknek heti húsz praxist kell végig látogatniuk.