Jobbik: 18 fok mellé 18-as karika járna a bejelentett horrorintézkedésekre

18 fokra fűthető közintézmények jelzik mostantól az ott dolgozóknak és az oda látogatóknak, hogy miként hagyta őket magukra a kormány. Hiába a választások előtti hangzatos ígéretek, a kormány képtelen megvédeni az embereket a 25 év óta nem látott rekordinflációtól, a brutális gáz- és áramszámláktól, ráadásul az uniós forrásokat sem tudják hazahozni

- reagált közleményében a Jobbik a kormányinfón elhagzottakra.

Gulyás Gergely a mai napon bejelentette - a kormánymédia szerinti szójárásban - az energiadiktatúra bevezetését, amellyel még törvényt is sérthetnek

- idézi a minisztert a Jobbik.

Az ellenzéki párt felhívta a figyelmet, hogy

Orbán Viktor a választások előtt azt mondta: ellentétben Nyugat-Európa országaival, mi idehaza télen nem fogunk megfagyni. Most mégis energia- és gazdasági válsággal küzdünk, melyet a kormány úgy próbál orvosolni, hogy az intézményeken, a dolgozókon és úgy általában a magyar embereken spórol, miközben nekik gond nélkül jut 715 milliárd forint megvásárolni a Vodafone-t.

Gulyás: 25 százalékos gázcsökkentést írtak elő az állami intézményekben Csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődött a Kormányinfó. Szerdán kormányülést tartottak, amelyen a jelenlegi energetikai helyzetet értékelték. Gulyás szerint az energiaárak emelkedése miatt gazdasági válság alakult ki, egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátás helyzete, a szankciós politika pedig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, Oroszország extraprofitra tett szert - hangoztatta ismét a miniszter.

A Jobbik jelezte, a bejelentett energiadiktatúra-rendelet ráadásul a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke szerint sérti a „munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről” szóló törvényt is.

A Jobbik konzervatív jobboldali erőként, akkor is, amikor a kormány érzéketlen a magyar embereket segítő javaslatokra, és az utolsó forintot is igyekszik kipréselni az adófizetőkből, olyan intézkedésekre tett és fog is tenni javaslatot, amelyek az áfa-csökkentéssel érdemben enyhítenék az emberek kiadásait.

Így megtarthatók lennének a családi kis és közepes vállalkozások, a vendéglátóhelyek, a boltok és tisztességes megállapodást lehetne kötni az Európai Unióval a nekünk járó források hazahozatalának érdekében

- zárul a Jobbik közleménye.