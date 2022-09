II. Erzsébet halálával nemzeti gyász kezdődött az Egyesült Királyságban

Nemzeti gyász vette kezdetét pénteken az Egyesült Királyságban az előző nap elhunyt néhai uralkodó, II. Erzsébet királynő emlékére - írja az MTI.

A királynőt csütörtök este, életének 97. és uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.

Halálának pillanatától elsőszülött fia, a 73 esztendős eddigi trónörökös, Károly a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra. III. Károly király pénteken Balmoralból Londonba utazik, és a Buckingham-palotában audiencián fogadja Liz Truss miniszterelnököt.

A londoni alsóház délelőttre tervezett vitáját törölték, és a képviselők déltől késő estig tartó - várhatóan tízórás - ülésen adóznak megemlékező felszólalásokkal II. Erzsébet királynő emlékének.

Délben megszólalnak az ősi londoni koronázó templom, a Westminster apátság, valamint a Szent Pál székesegyház és a windsori kastély harangjai. A londoni Hyde Parkban délután 96 ágyúlövésből álló díszsortűzzel emlékeznek meg a 96 esztendősen elhunyt királynőről.

Gyászhír: Elhunyt II. Erzsébet királynő A királynőt életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában - közölte csütörtökön a Buckingham-palota.

Országszerte számos sporteseményt - köztük labdarúgó és krikett-mérkőzéseket - töröltek. Ugyancsak törölték a világ egyik legnagyobb zenei rendezvénysorozata, a BBC Proms pénteki eseményeit, és a szombatra tervezett nagyszabású zárókoncert, a Last Night of the Proms is elmarad.

A legnagyobb brit közlekedési szakszervezet, az RMT pénteken bejelentette, hogy törli a vasúti dolgozók jövő hétre meghirdetett kétnapos sztrájkját, és lefújták az ugyancsak a jövő hétre tervezett országos postássztrájkot is.

A színházi előadások nem maradnak el, de a közönség és a színészek egyperces néma főhajtással emlékeznek meg II. Erzsébet királynőről az előadások kezdete előtt.

A királynő koporsóját a következő napokban szállítják Balmoralból Londonba, és először a Buckingham-palotába, majd a Westminster Hallba, a londoni parlament legősibb épületébe viszik, ahol három napra felravatalozzák. A tervek szerint a londoniak napi 23 órában róhatják le kegyeletüket a néhai uralkodó ravatalánál.

A búcsúszertartás várhatóan tíz napon belül, a Westminster apátságban lesz; a ceremóniára számos külföldi állam- és kormányfőt várnak Londonba.

A királynőt egykori legnagyobb angliai vidéki rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol néhai édesapja, az 1952-ben elhunyt VI. György király és II. Erzsébet tavaly áprilisban, életének századik esztendejében elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg is nyugszik.

A Buckingham-palotánál csütörtök este óta gyászolók tízezrei gyülekeznek, és a palota parkjának kerítése melletti járdákat virághegyek borítják.

A gyász hasonló megnyilvánulására legutóbb III. Károly király néhai felesége, Diana hercegnő éppen 25 esztendővel ezelőtti halála után volt példa a palota környékén. Dianát - aki akkor már elvált Károlytól - 1997 augusztusának utolsó napján érte halálos autóbaleset Párizsban.