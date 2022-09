Matolcsy Ádám barátja nyerte el a jegybank napelemes közbeszerzését

Matolcsy Ádám barátjának cége, a Raw Development Kft. nyerte el a Magyar Nemzeti Bank napelemes közbeszerzését - vette észre a 444.hu. A Somlai Bálint tulajdonában álló Raw Development 436,4 millió forintos ajánlatával öt másik pályázó céget tudott lekörözni.

A most Somlai cége által besöpört tenderrel az alábbi feladatokra vállalkozik:

Az MNB logisztikai központ (1239 Budapest, Európa u. 1.) parkolójában, egyedi tartószerkezeten 301 darab és 406 darab (összesen 707 darab) napelem panel telepítése dél-keleti tájolású 10 fokos dőlésszöggel. A létesítmény kerítésén belüli zöld felületen 150 darab és 120 darab (összesen 270 darab) napelem, leütött cölöpökön álló tartószerkezeten történő elhelyezése délkeleti, illetve délnyugati tájolású 25 fokos dőlésszöggel

- áll a vonatkozó dokumentumban.

Egyébiránt a Matolcsy György fiának barátjaként és üzlettársaként is ismert 32 éves vállalkozó cége tavaly 59,8 milliárd forintos árbevételt ért el, 12 milliárd forintos nyereség mellett.

Ismeretes, a jegybank pár hónapja megkezdte Szabadság téri székházának teljes rekonstrukcióját, és az 54 milliárdos felújítással a Raw Development Kft-vel kötött generálkivitelezői szerződést, melynek értelmében várhatóan majd 2024-ben fejeződnek be a munkálatok. De Somlai cége korábban más megbízásokat is kapott: Matolcsy Ádám balatoni nyaralóját, és az akkoriban használatában lévő fővárosi luxuslakást is ő újíthatta fel.