Még a héten népszavazásba kezdenek az Oroszországhoz való csatlakozásról Luhanszkban és Donyeckben

Szeptember 23. és 27. között népszavazást tartanak a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságban az Oroszországhoz történő csatlakozásról - közölték kedden a két délkelet-ukrajnai szakadár régió kormányzatai.

Az MTI beszámolója szerint a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság társadalmi kamarája hétfőn kezdeményezte a saját regionális vezetőjénél a referendum kiírását. Kedden hasonló kezdeményezés történt a dél-ukrajnai Herszon megyében is.

Ezenkívül a Reuters azt írja, hogy várhatóan ugyancsak követhetik majd ezt a példát Ukrajna Zaporizzsja régiójának egy részén az oroszbarát hatóságok.

Ukrajna és az Egyesült Államok szerint azonban

az ilyesfajta népszavazások illegális színjátékok, és világossá tették, hogy ők és sok más ország sem ismeri el azok végeredményeit.

Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök a téma kapcsán hangsúlyozta, az ilyen referendumok eredménye visszafordíthatatlan, és a nukleáris fegyverkészlettel rendelkező Oroszországnak szabad mozgást adna, hogy megvédje, jogilag sajátjának tekintse az érintett területeket. Ráadásul így az önvédelemnek is utat engednének, amennyiben "behatolnának az orosz területekre".

Vjacseszlav Volodin, az orosz állami duma, a parlament alsóházának vezetője kijelentette, hogy támogatni fogják a két régió Oroszország általi annektálását, ha megszavazzák.

Az viszont egyelőre homályos, hogy a referendumokat technikailag hogyan tervezik megtartani, mivel az oroszok támogatta erők a donyecki régiónak csak mintegy 60 százalékát birtokolják, az ukrán erők pedig most is Luhanszk visszafoglalására törekednek. De orosz tisztségviselők korábbi nyilatkozatai alapján akár elektronikusan is lebonyolíthatják a népszavazásokat.