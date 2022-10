Tiltakozó tanár a Hír TV-ben: „Hány Karikó Katalint veszítünk el?”

A Telex vette észre, hogy a kormánypárti Hír TV-ben élő adásban kritizálták a kormányzat oktatáspolitikáját. Lakatos Máté, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium egyik tanára éppen a szerdai diáktüntetés alatt volt a műsor vendége és meg is jegyezte,

most ő is a Kossuth téren lenne, ha nem hívták volna be a stúdióba.