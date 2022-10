LóZung – Két hét alatt rend lett? Rékasi Zsigmond a közbiztonság áldatlan állapotáról

Elindult a LóZung, az Alfahír közéleti podcastje! Első adásunk vendégeként Rékasi Zsigmonddal beszélgettünk, aki a Magyarország, Megmentelek! civil egyesület elnökeként a hazai közbiztonság jelenlegi helyzetét festette le a hétköznapok tapasztalatai alapján.

Rékasi Zsigmond feltűnően fiatalon bukkant fel a közéletben: egy 2018-as tüntetésen nekifeszült a rendőrsorfalnak, majd felcsapott kormánykritikus szónoknak, azóta viszont már felhagyott a politikai szerepléssel.

Vendégünkkel többek között végigjártuk, mivel foglalkozik az önkéntes, védelmi tevékenységet végző egyesület, kiveséztük az utcákon tapasztalható problémákat, valamint azt, hogy minderre milyen megoldást lehet nyújtani.

Kik azok a "gettósok"? Mi is az az Őrszolgálat és milyen kihívásokkal szembesülnek? Hogyan vívják meg a maguk harcát az éjszakában, vagy akár polgárőrségekkel is? Műsorunkban e kérdésekre is választ ad Rékasi Zsigmond, aki végül arra is kitér, hogyan viszonyul a magyar történelemhez és miért undorodik a nagypolitikától.

Műsorvezetők: Kárpáti Lóránt Máté és Sándor Zoltán.

A podcast alább meghallgatható: