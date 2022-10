A Miniszterelnökség már a pogácsán és a kávén is kénytelen spórolni

Mostantól a Miniszterelnökség vezetőinek és dolgozóinak is takarékoskodnia kell a következő három hónapban - írja információi alapján a 24.hu.

A Gulyás Gergely vezette tárcának a drasztikus spórolás keretében le kell mondania az új számítógépek, programok és egyéb informatikai eszközök cseréjéről, fejlesztéséről, és emellett vissza kell fogni az információs kampányokat, publikációkat. Szóba sem kerülhet a létszámbővítés, új munkatársak felvétele, ahogy külsős szakértőkkel, tanácsadókkal sem lehet új szerződéseket kötni.

Az év hátralevő részében belföldi és külföldi utakra sem menni nagyobb küldöttséggel, csak néhány fő részvételével.

Ugyanakkor a reprezentációs kiadásokat is szűkebbre kell szabni: az államtitkárok és a helyettes államtitkárok a repi keretüknek csak a felét használhatják fel.

De ha ez még nem lenne elég, mindemellett

csökkentik az értekezleteken a munkatársak számára kitett pogácsák, kávék, üdítők mennyiségét is.

Csapatépítő jellegű rendezvények szervezését egyáltalán nem támogatják, valamint az egyéb tárgykörű rendezvényekből is csak a legszükségesebbekre kerülhet sor.

A lap megkereste a Miniszterelnökséget, hogy általános, minden tárcát érintő intézkedésről van-e szó, vagy Gulyás Gergely egyedi döntése volt a szigorítás. Arra is kíváncsiak voltak, mekkora összegű megtakarítást várnak az intézkedésektől. A tárca azonban csupán annyit közölt, szerintük "a brüsszeli szankciók azt eredményezték, hogy sokszorosára emelkedtek az energiaárak az unióban és Magyarországon. A kormány ebben a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítja Európa legnagyobb rezsitámogatási programját a magyar emberek számára. A rezsicsökkentés több ezermilliárd forintos kiadási terhe mellett is a kormány tartja a célként kitűzött költségvetési hiányt".

Az energiaár drágulása miatt egyébként a kormány már hetekkel korábban, szeptember 8-án bejelentette, hogy 25 százalékkal csökkenti a minisztériumok és az összes állami intézmény gázfogyasztását, ebből kifolyólag télen csak 18 fokig szabad felfűteni az épületeket.