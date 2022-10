Kocsis Máté nem mondott igazat?! Nem vizsgálódik a pártok után a Nemzetbiztonsági bizottság

Ma újabb ülést tartott az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, amelyen ismételten napirendre került "A baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának áttekintése" című fideszes javaslat.

Sas Zoltán, a testület jobbikos elnöke ugyanakkor lapunk érdeklődésére azt közölte, az általa vezetett bizottság továbbra sem rendelt el semmilyen titkosszolgálati vizsgálatot az ügyben. Mindössze annyi történt most is, hogy a titkosszolgálatokat felügyelő államtitkártól, Papp Károlytól kértek és kaptak tájékoztatást a bizottság tagjai.

Ez ugyanakkor azt is feltételez(het)i, hogy valóban zajlik titkosszolgálati vizsgálat a 2022-es országgyűlési kampányba érkező amerikai pénzekkel kapcsolatban. Sas Zoltán erre nem kívánt reagálni, mint ahogy azt is hangsúlyozta, hogy a zárt ülésen történt tájékoztatáson elhangzottak is minősített adatoknak számítanak.

Azt ugyanakkor leszögezte,

a Nemzetbiztonsági bizottság nem rendelt el semmilyen titkosszolgálati vizsgálatot.

Ez egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy tegnap este 7-kor jelent meg az MTI-n a Fidesz közleménye, melyben Kocsis Máté, a bizottság tagja, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője azt közli, hogy "a parlament Nemzetbiztonsági bizottsága a legutóbbi ülésén egyhangú szavazással rendelte el a baloldali pártok amerikai kampányfinanszírozásával kapcsolatos titkosszolgálati vizsgálatot. Ez a munka elkezdődött. Példátlan és jogellenes, hogy a baloldal több milliárd forint kampánytámogatást kapott külföldről, ez durva beavatkozási kísérlet a magyar választásokba és részletes értékelő-elemző munkát igényel."

Hogy október 26-án

miért kellett egy húsz (20) nappal korábbi bizottsági ülésre visszautalni

az nem derült ki a közleményből. Ahogy az sem, hogy miért szivárogtat ki Kocsis Máté információkat a zárt ülésen történtekről.

Ugyanakkor legalább annyit elért ezzel a fideszes politikus, hogy a bizottság elnöke, Sas Zoltán a nyilvánosság előtt cáfolja őt.

Emlékezetes, az Alfahír szúrta ki először, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy kormányinfón már szintén arról beszélt, hogy az ellenzéki képviselők is megszavazták a titkosszolgálati vizsgálat megindítását (ami ha igaz volna, annak közlése szintén felvetne kérdéseket), és arról is írtunk, hogy Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes már belengette az Állami Számvevőszék vizsgálatát is.

Az már tudni lehet, hogy a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkező 1,8 milliárdos amerikai pénzekkel kapcsolatban már nyomoz a rendőrség és vizsgálódik a NAV is, a hvg tegnapi cikke szerint már az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is adatokat gyűjt az ügyben. Az AH felszólította a magyarországi bankokat, hogy gyűjtsék ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy (AFD) kezdeményezett 2022. január 1-je óta. Az AFD volt az a lobbi szervezet, amely Márki-Zay Péterék részére gyűjtött össze mintegy kétmilliárd forintot az Egyesült Államokban.

Egyelőre még Sas Zoltán sem tudta meg jósolni, hogy mi lesz a sztori vége, de szerinte sokáig napirenden próbálják tartani a témát. Ide tartozik, hogy a bizottsági elnök egy olyan törvénymódosítást nyújtott a Parlement elé, amely kizárná annak a lehetőségét, hogy külföldi finanszírozzanak olyan szervezeteket, amelyek politikai tevékenységet végeznek hazánkban.