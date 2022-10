Történelmi: a Jobbik megszüntetné a politikai tevékenységet folytató szervezetek külföldi támogatását

Túlzás nélkül állítható, hogy az év, vagy akár a jelenlegi parlamenti ciklus egyik legfontosabb törvénymódosító javaslatát nyújtotta be a jobbikos Sas Zoltán a párt frakciója és elnöksége támogatásával.

Az ellenzéki országgyűlési képviselő javaslata ugyanis arra irányul, hogy a jövőben politikai tevékenységet folytató civil szervezeteket ne lehessen külföldről támogatni. Sas Zoltán megfogalmazása szerint ez nemzetbiztonsági érdek és nemzeti ügy is egyben.

A mai sajtótájékoztatóján többek között arra a joghézagra hívta fel a figyelmet, mely szerint a törvényalkotó megtiltotta a magyarországi politikai pártok külföldi támogatását, de ez a politikai tevékenységet folytató egyesületek esetében elmaradt.

Sas Zoltán Béli Balázs - Alfahír

Ezt a helyzetet a Jobbik elnöksége és frakciója orvosolni akarta.

A javaslat nem arra irányul, hogy az egyesületek ne kaphassanak külföldről támogatást, hanem arra, hogy a külföldről érkező támogatásokat "ne szivárogtathassák át” pártok, jelöltek, jelölőszervezetek részére

– fogalmazott a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke, hozzátéve: ez a szempont fontos egy helyhatósági, egy országgyűlési, és akár egy Európai Parlamenti szavazásról esetében is.

Hiszen, gondoljanak bele, egy országgyűlési választáson elinduló jelölt olyan bizalmas munkakörbe kerülhet, amely mindannyiunk életére, sorsára, sőt, akár Magyarországra is kiható határozatokat is meghozhat – érzékeltette Sas Zoltán. Leszögezte azt is, meggyőződése, hogy egy ilyen döntési folyamatban a legfontosabb Magyarország érdekeinek képviselete.

Arról is szólt,

hogyha egy magyar politikus külföldről támogatást fogad el, az a tény már önmagában nemzetbiztonsági kételyeket vet föl, és befolyásolja az érintett politikus hitelességét.

Sas Zoltán reményét fejezte ki, hogy a parlamenti képviselők többsége egyetért abban, hogy ez közös ügyünk, és külön bízik abban, hogy a külföldi finanszírozás kérdése nem egyfajta propagandává válik a kormánypártok részéről.

Arra a kérdésre, hogyan lehet tiltani, akadályozni a tiltott finanszírozást, Sas Zoltán közölte, hogy a gyakorlati megoldás nem elsősorban törvényalkotói feladat, ők a joghézag orvoslására nyújtottak megoldást. Hozzátette azt is, hogy megkezdődik az egyeztetés frakcióvezetői szinten a parlamenti pártok között.

Az Alfahír kérdésére Sas Zoltán leszögezte, a jobbikos javaslat elkészülése és a Nemzetbiztonsági bizottságban tapasztaltak között nincs összefüggés. Ezt a felvetést azért tartottuk fontosnak, mert a testület elé került a Márki-Zay Péter vezette mozgalom külföldi finanszírozása, és állítólag titkosszolgálati vizsgálat is indult a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) külföldi kapcsán – ezt azonban a sajtótájékoztatón most sem erősítette meg Sas Zoltán, hiába kérdeztünk rá.

Arra a kérdésünkre, hogy elvárja-e a kormánypártok támogatását, közölte:

„lehetnek ellenvélemények, de remélhetőleg ezek az ellenvélemények nem azon alapulnak, hogy esetleg ők maguk is valamilyen szervezeten keresztül külföldi támogatásokra ácsingóznak”

- válaszolta portálunknak Sas Zoltán.

Nem érkezhet többé külföldi támogatás Márki-Zay mozgalmához sem, ha az egyesület politikai tevékenységet folytat?

A magyarországi választások külföldi befolyástól mentes feltételeinek biztosítása érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról jelent meg hétfő délután a jobbikos javaslat a parlament oldalán.

Ennek a legfontosabb módosítója így hangzik:

„A civil szervezet a külföldről származó támogatás felhasználásával az országgyűlési képviselők választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán közvetlenül vagy közvetve jelölő szervezetet és jelöltet nem támogathat.”

Sas Zoltán indoklása szerint a javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy

"a civil szervezet a külföldről származó támogatás felhasználásával az országgyűlési képviselők választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán közvetlenül vagy közvetve jelölő szervezetet és jelöltet ne támogathasson."

Emlékezetes, Márki-Zay Péter maga ismerte el, hogy az MMM mintegy kétmilliárd forintos támogatást kapott az Egyesült Államokból. Ezután a kormánypártok megkezdték annak kommunikálását, hogy ebből a pénzből a Mozgalom a közös ellenzéki választási kampányt is támogatta, amely viszont törvénysértő lehet. Az ügy a Nemzetbiztonsági bizottság elé került.

Nemzetbiztonság? Az ügynökök tevékenysége kiugróan emelkedett hazánkban Nemzetbiztonság? Az ügynökök tevékenysége kiugróan emelkedett hazánkban Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke volt az Alfahír vendége. A Jobbik szakpolitikusa a külföldi titkosszolgálatok tevékenységéről, a külföldről érkező támogatási pénzekről és a háborúval együtt járó nemzetbiztonsági kockázatokról beszélgetett Sarkadi-Illyés Csabával, az Alfahír főszerkesztőjével.

Amennyiben Sas Zoltán javaslatát elfogadják a kormánypártok, a külföldi befolyásolás lehetősége megszűnik.