Republikon: Csökkent a Fidesz előnye, de tovább nőtt a bizonytalanok száma

Októberben 35 százalék volt a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében. Ebben a körben a DK a legerősebb ellenzéki párt, 12 százalék támogatja őket, a Mi Hazánk 7 százalékkal a második legerősebb ellenzéki párt, a Momentum 6, az MSZP 4 százalékon áll. A Jobbik 3, az LMP és az MKKP 2, a Párbeszéd 1 százalékos támogatottsággal bír a teljes népesség körében

- derült ki a Republikon Intézet októberi ezer fős pártpreferencia-kutatásából.

A Telex által közölt felmérés alapján a teljes népességben a bizonytalanok aránya 28 százalék, ami jelentősebb magasabb, mint a tavaszi országgyűlési választásokkor volt, noha ez természetesnek mondható az elmúlt hónapok fényében.

A Republikon vizsgálta a biztos szavazó pártválasztókat is. Ezek azok a válaszadók, akik elmennének szavazni, ha most vasárnap lennének a választások, és meg is nevezték, melyik pártra szavaznának.

Ebben a körben 51 százalék a Fidesz támogatottsága, 16 százalékon áll a DK, 9 százalék a Mi Hazánkra, 8 százalék a Momentumra, 6 az MSZP-re tenné le a voksát. A Jobbik 4, az LMP 3, a Párbeszéd 2, az MKKP pedig 1 százalékos támogatottsággal bírnak a biztos szavazó pártválasztók körében.

A felmérés szerint a választások után immár fél évvel érezhetően csökkent a győzteshez húzás tendenciája, azonban továbbra is stabil a Fidesz támogatottsága. Az ellenzéki pártok között a DK vezet támogatottságban, a középmezőnyt ugyanakkor mára a Mi Hazánk uralja. A Momentum és az MSZP ugraná még meg az 5 százalékos küszöböt, és a Momentum támogatottsága nem sokkal marad el a Mi Hazánktól.

A Jobbik, LMP, Párbeszéd és MKKP alkotják a kisebb pártok csoportját, ezek ma már 5 százalék alatti támogatottsággal bírnak.

A választási eredményekhez képest csökkent a Fidesz és az ellenzéki blokk közötti támogatottsági szakadék, ami nem meglepő egy recesszió időszakában, bár továbbra is magabiztos a Fidesz előnye a néhai ellenzéki összefogás pártjaihoz képest. A biztos szavazók körében 51 százalék a Fidesz támogatottsága, ami 3 százalékponttal alacsonyabb, mint a választáson elért 54 százalék.

A hat együttműködő ellenzéki párt összesített támogatottsága a biztos szavazók körében 38 százalék, ami 3,5 százalékponttal magasabb, mint a választáson elért listás eredményük.

Így jelenleg a két blokk között 13 százalékpontos a különbség, szemben az áprilisi, közel 20 százalékpontos különbséggel, amiben részben a hat párt kismértékű erősödése, részben pedig a Mi Hazánk erősödése játszik szerepet

- állítja a Republikon Intézet.