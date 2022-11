Nem ideiglenes! Orbán Viktor elismerte, át kell szervezni a Magyar Postát, hogy a vállalat életben maradjon

Orbán Viktor miniszterelnök kissé még mindig rekedt hangon adott ízelítőt energetikából, vállalati finanszírozásból és múltidézésből, de az is kiderült, nem ő jár a postára villanyszámlát fizetni.

A gáz ára

Az azonnali kérdések órájában Arató Gergely DK-s képviselő felidézte, hogy a választás előtt Orbán Viktor még azt mondta: ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés. Mivel azóta sok fogyasztónak nőtt az energia ára, a kormány átverte a magyarokat a rezsicsökkentés megszüntetésével, így most Európa egyik legmagasabb energiaárát fizetjük-tette hozzá Arató Gergely.

A DK-s politikus szerint az utóbbi hetekben harmadára csökkent a gáz piaci ára.

Mikor fogják a nyári emelés után most csökkenteni az árakat? - kérdezte.

Orbán Viktor válaszában közölte, 2010-ben Magyarországon volt a legmagasabb ára a gáznak. 2021 második felében minden európai országban emelkedett a gáz ára, kivétel Magyarország, mert itt a családok többségét az átlagfogyasztásig meg tudták védeni a gázárak emelésétől - tette hozzá.

A kormányfő jelezte, hogy a 2010 előtti kormányok több megszorító intézkedést is bevezetett, többek között a földgáz árát is sorozatosan emelték.

A zöld energia a legdrágább - Orbán Viktor szerint

Harangozó Tamás MSZP-s képviselő arról is kérdezte Orbán Viktort, ha Pakson 12 forintért termelik az áramot, akkor a lakosság miért 70 forintos áron kapja, illetve miért került az önkormányzatok és más intézményeknek több száz forintba a gázár.

Arról is kérdezte a kormányfőt, hogy a kormány az uniós pénzekhez köti a pedagógusok béremelését, de a magyar államkincstár adatai szerint 2590 milliárd pluszadóbevétel érkezett a kormányhoz, ezt a pénzt költhetnék a bérekre is, miért nem adják meg ebből a tanároknak az emelést- kérdezte az MSZP-s Harangozó Tamás.

Minden egyes többletbevétel a rezsivédelmi alapba megy,

válaszolta Orbán Viktor.

Az uniós források nélkül 4-6 év alatt lehetne csak emelni a tanároknak- mondta a miniszterelnök.

Harangozó viszontválaszában úgy vélte, az utcára vonuló tanárok megmutatták, hogy a kormány által belengetett emelési ígéretek nem elegek, mire Orbán azt mondta, sajnos másképp nem lehet.

Orbán Viktor szerint a legdrágább áram ma Magyarországon a zöldenergia, a legolcsóbb pedig az atomenergia.

Orbán Viktor felesége fizeti a rezsit

Bedő Dávid (Momentum) egy hétköznapi kérdéssel fordult a miniszterelnökhöz, amin a félország aggódik, hogyan fogja befizetni a rezsit, mit hoz a tél.

Ön mennyi rezsit fizet a XII. kerületi villája, a felcsúti háza, vagy a hatvanpusztai birtokán, és mennyit fizetett tavaly? - tette fel a kérdést a politikus, aki egy perces gondolkodási időt is adott.

"A feleségem írásban fog válaszolni Önnek"

- mindössze ennyit válaszolt Orbán Viktor.

Viszontválaszában Bedő Dávid azon értetlenkedett, hogy Orbán Viktor nem tudja, mennyi a rezsije. Szerinte hiába játssza a nép egyszerű fiát, ha nem tudja mennyit kell fizetni,

"azt sem tudja, mi a probléma, azt sem tudja, hol él"

- fogalmazott, majd hozzátette: menjen haza, és nézze meg a rezsiszámláját.

Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy ő nem rezidenciában lakik, így a költségeit sem az adófizetők fizetik. Holnap részletesen fogom küldeni a költségeket, ha kíváncsi rá - ígérte meg.

Nem ideiglenesen, valóban bezárják a postákat

Dudás Róbert azonnali kérdésében felidézte mai sajtótájékoztatóját, melyben a jobbikos politikus többek között azt a javaslatot mutatta be, hogyan tudná 731 milliárdos profittal működő Szerencsejáték Zrt. megmenteni-e a bezárásra szánt postákat.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor tavaly augusztusban felhozta a postabezárások témáját, akkor még rémhírterjesztéssel vádolta meg a kormánysajtó.

Arról is beszélt, hogy szeretett volna ma találkozni a Szerencsejáték Zrt. igazgatójával, de nem fogadta őt, ezért kérte a miniszterelnök közbenjárását.

Orbán Viktor válaszában egyrészt elismerte, hogy a költségvetés deficites, és az állami Szerencsejáték Zrt. bevételéből nincs erre pénz a büdzsében.

Másrészt arról is beszélt, hogy a Posta egy veszteséges vállalat. Korábban a kormánynak azért kellett megvennie a Posta bélyeggyűjteményét, hogy pénzhez juttassa a vállalatot. Arról is beszélt, az uniós szabályok tiltják, hogy veszteséges állami cégnek támogatást adjon a kormány. Orbán Viktor szerint ha nem történik meg a Posta átszervezése, a szolgáltatás színvonala is csökken is fog.

Dudás Róbert viszontválaszában arra volt kíváncsi, hogy lesz az átalakítás vége. Majd felhozta a benzinársapkát, ugyanis miután azt felvetette a Parlamentben, egy héttel később be is vezette a kormányzat.

A Postát csak akkor tudjuk megtartani, életbe tartani, ha átalakítjuk a posta belső szerkezetét - szögezte le Orbán Viktor, majd megismételte, a kormányzat "el van tiltva", hogy pénzt tegyen az állami cégbe.

Reméljük, minél kevesebb fájdalommal jár

- beszélt az átalakításról Orbán Viktor.

(Fontos megjegyezni, eddig sem a kormánypolitikusok, sem pedig a kormánysajtó, sem pedig a Posta nem beszélt átszervezésekről, átalakításról, hanem a szankciók miatti ideiglenes postahely bezárásokról volt szó.)

Orbán Viktor Béli Balázs - Alfahír

Szabad-e megdögleni?

Szabó Tímea „Lex megdöglesz” törvénynek nevezte azt a jogszabályt, amely alapján az állam ki akar vonulni a rászorulók, idősek és betegek gondozásából.

A Párbeszéd képviselője arról kérdezte Orbán Viktort, pontosan hogyan fogják majd átalakítani a szociális ellátórendszert a törvénnyel összhangban?

Mielőtt a miniszterelnök válaszolt volna, Latorcai János levezető elnök rendre utasította Szabó Tímeát a Lex megdöglesz kifejezés miatt, mondván így nem lehet beszélni, de Szabó Tímea szerint igenis lehet így fogalmazni a törvény kapcsán.

Orbán Viktor válaszában közölte, a kormány szerint a céljuk, hogy minél többen dolgozzanak.

Ennek megfelelően ma 1 millióval többen vannak munkában, mint 2010 előtt- közölte a miniszterelnök aki visszatetszőnek nevezte, hogy Szabó Tímea emberekre használta a megdögleni szót. Kiemelte, hogy a 2023-as költségvetésben több mint háromszor annyi pénz jut majd szociális és gyermekvédelmi célokra, mint a 2010-esben.

Törökök

Toroczkai László a Mi hazánk elnöke arról kérdezte a miniszterelnököt, változtatni akar-e a kormány azon, hogy a globális nagyvállalatokat támogatja a magyar dolgozók helyett?

Az elmúlt hónapokban a kormány világossá tette, hogy továbbra is az elmúlt 12 év gazdaságpolitikáját akarja követni: a globális nagyvállalatoknak akarnak kedvezni a magyar dolgozók, vállalkozások helyett, közben „négy margitszigetnyi területet áldoztunk fel azért”, hogy törökök építsenek fel egy üzemet nálunk- mondta kérdésében Toroczkai László, aki szerint közben a magyar önkormányzatokat is kivérezteti a kormány, mert elrugaszkodott energiaárakat kapnak az állami szolgáltatótól.

Válaszában a kormányfő azt mondta, az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája „kifejezetten sikeres volt”, ezt pedig folytatni kell.

A török vendégmunkásokkal az a helyzet, hogy a magyar szabály szerint annyi vendégmunkásnak adnak engedélyt, ahány betöltetlen állás van Magyarországon. A multikkal meg az a helyzet, hogy van, amit ők nem tudnak előállítani, hanem mondjuk idejött nyugati cégek, ilyen a gépjárműgyártás, vagy a hadiipar- mondta Orbán Viktor.

"Addig csak túlélni tudunk"

Keresztes László Lóránt (LMP) a víziközművekről kérdezte Orbán Viktort, ugyanis annyi rossz a rendszer, hogy a megtermelt ivóvíz 25 százaléka elfolyik, és ma a vízrendszerek 20 százaléka csak a megfelelő minőségű. Felidézte, sok önkormányzat döntött úgy, hogy nem adják át az államnak a víziközművet, még Debrecen sem. Középtávon került veszélybe az ivóvízellátás - figyelmeztetett Keresztes László Lóránt.

Orbán Viktor szerint ez pénzkérdés. Elmondta, két rendszerprobléma van: az egyik a villamosenergia-rendszer átalakítása, ehhez 16 ezer milliárd forintra van szükség, a másik az ivóvíz, ehhez is sok ezermilliárd kell, ám erről csak '24-ben tudunk értelmesen beszélni. Ha nem ad pénzt erre az EU, akkor pénzpiacról szereznek forrásokat a '24-es költségvetésben.

Addig csak túlélni tudunk

- szögezte le, majd azt is hozzátette, nem kell kötelezően átadni a víziközműveket az államnak, de így a költségek is megoszlanak. Ugyanakkor csak '24-ben lesz legközelebb modernizáció.

Ezután azt kérdezte az LMP-s politikus, hogy zöld utat kapott-e a szélenergia a kormánynál. Erre Orbán Viktor megismételte, a szél- és a napenergia a két legdrágább energia, és minden megtermelt egység mögé kell ugyanennyit mögé rakni biztosíték gyanánt, ami megduplázza az árát.

"Mit akar tőlünk?"

A DK-s Kordás László az uniós minimálbérről kérdezte a miniszterelnököt. Az irányelvet ugyanis két éven belül be kellene vezetnie hazánknak is. Orbán Viktor azonban arról beszélt, hogy ez nem állami gazdaság, és ő abban akar segíteni, hogy a munkaadók és munkavállalók egyezzenek meg a minimálbérről.

Azonban miután Kordás László erre azzal reagált, hogy így a minimálbért keresők reményét veszi el a kormány, Orbán Viktor felhozta, hogy Kordás László a baloldali kormányok államtitkára volt;

"Önök 23500 forintra emelték a minimálbért, mit akar tőlünk?"

- zárt le a diskurzust.