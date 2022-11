Jobbik a postabezárásokról: A Szerencsejáték Zrt. támogassa a Magyar Postát!

Van megoldás a postabezárásokra - jelentette ki Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője Budapesten, a Szerencsejáték Zrt. székházánál tartott szerdai sajtótájékoztatóján.

A Jobbik alelnöke felidézte, hogy tavaly augusztusban foglalkozott először a posták helyzetével, és erre a kormány, illetve a Magyar Posta úgy reagált, hogy ő álhíreket terjeszt. Mint most tisztába tette:

Akkor sem volt álhír, most sem álhír, törvényjavaslatot nyújtottam be, lesöpörték az asztalról, azt mondták, hogy nincs aktualitása. Akkor is volt aktualitása, most meg aztán kiváltképp