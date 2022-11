Jobbik a postáról: Foszladozik a fideszes Patyomkin-falu

- mondta Z. Kárpát Dániel a III. kerületi Csillaghegyen, az egyik bezárásra ítéltetett posta hivatal bejárata előtt.

A Jobbik alelnöke felidézte, hogy néhány éve bezárták a helyi könyvtárat, és csak a civilekkel összefogva tudták megakadályozni, hogy a csillaghegyi strand nyitva maradhasson, miközben sorra zártak be boltok, bankautomaták.

Most pedig oda jutottunk, hogy még a posta megmaradásáért is meg kell küzdeni egy elsőre talán kilátástalan harcot kell folytatnunk, de egyáltalán nem kilátástalan ez a harc. Mi egy országos aláírásgyűjtő kampányt kezdeményeztünk a siker érdekében és emlékezzünk vissza amikor a kilakoltatási moratóriumot értük el másfél évre. Akkor is a civilek és az ellenzék együttes munkája vezetett eredményre