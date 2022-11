Nemcsak Palkovics távozik, de a TIM is megszűnik

Gulyás Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy Palkovics László, valóban otthagyja a Technológiai és Ipari Minisztériumot (TIM). A Miniszterelnökséget vezető miniszter csaknem egy héttel később jelentette be hivatalosan is Palkovics távozását, de egyben azt is közölte, hogy a szaktárca megszűnik, december 1-től pedig Lantos Csaba irányításával megalakul az Energiaminisztérium, amelyhez Paks 2 kivételével minden energiaügyi kérdés tartozik majd.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta Palkovics lemondását, hogy a miniszter egyben akarta tartani a portfólióját. Palkovics László megszűnő minisztériumától a paksi bővítés a külügyminisztériumnál marad, az ipari területek Nagy Mártonhoz kerülnek, a közlekedés Lázár Jánoshoz, a felnőttképzés pedig Csák Jánoshoz kerül.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, Orbán Viktor marasztalta Palkovics Lászlót, és elmondása szerint ha maradt volna a posztján, akkor a most ismertetett Energiaminisztérium mellett, a TIM is tovább működhetne.

Érdekes, de a kormányinfókat rendre élőben közvetítő közszolgálati televízió ezúttal nem adta egyenesben a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentését.