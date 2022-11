Erős kritikákat fogalmazott meg a kormány oktatási politikájáról a második Orbán kormány államtitkára

Ezzel indokolta 2012-es távozását a kormányból Gloviczki Zoltán, az egykori EMMI korábbi helyettes államtitkára, majd 2017 és 2020 között az Oktatási Hivatal (OH) vezetője.

A VálaszOnline-nak adott interjúban Gloviczki Zoltán úgy fogalmazott, a tankerületi rendszer nem arra lett kitalálva, amire ma használják.

A volt államtitkár szerint lényegében megszűnt az oktatáspolitika Magyarországon, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozása pedig egy torz központosítás eredménye, válaszul a korábbi széttagoltságra.

Arra a felvetésre, hogy ha többszörösére emelnék a pedagógusok bérét, az a közoktatás legtöbb baját nem oldaná meg Gloviczki Zoltán hangsúlyozta,

Gloviczki Zoltán jelezte, a probléma kezelése érdekében a kormánynak kell gesztusokat tenni.

Bármiféle EU-s forrás nélkül is alakítható a kommunikáció, mert ugye, mennyire máshogy hangzana az, hogy kedves kollégák, tiszteljük a munkájukat, de nagyon nagy slamasztikában vagyunk, kérjük, tartsanak ki, mi pedig keressük a megoldást. Ehelyett az üzenet most nagyjából az volt, hogy csönd legyen.

Az egykori oktatási államtitkár szerint a kormányzati sikerpropaganda eltakarja azokat a problémákat, amelyekről az ágazatért felelős miniszterek nem beszélnek.

Úgy is fogalmazhatnék, hogy A császár új ruhája című Andersen-mesében élünk. A külső magyarázat, hogy vannak a magyar oktatásnak igazán jól mutató „mintagazdaságai”: jó gimnáziumok, diákolimpia-eredmények, de azért nekem van egy olyan gyanúm is, hogy a politikai elit gyerekei nem a borsodi zsákfalvak iskoláiba járnak, de még csak nem is egy átlagos budapesti felső tagozatba.