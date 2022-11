Ingatlanvásárlás: 3 tipp, ami megkönnyíti a folyamatot (x)

Az ingatlanvásárlás – a legtöbb esetben – stresszes feladat. Bár örülünk, hogy megtaláltuk új otthonunkat, de az adásvétel folyamata, a hivatalos ügyintézés, esetleg a hitellel kapcsolatos kérdések mind izgalomra adhatnak okot. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány tippet, amikkel megkönnyíthetjük, nyugodtabbá tehetjük az ingatlanvásárlást!

Ismerjük a folyamatot!

Sokat segíthet, ha alapvetően ismerjük az ingatlanvásárlás folyamatát, ha környezetünkben volt olyan, aki nemrég ment át a folyamaton, akkor bátran kérdezzünk tőle, hogy tisztábban lássunk. Amennyiben szeretnénk szakemberre hagyatkozni, akkor már a lakáskeresés előtt megbízhatunk ingatlanost, aki leveszi a terhet a vállunkról. Így profi segítséget kaphatunk például a tulajdoni lap ellenőrzésében, az alkudozásban, a foglaló feltételeinek meghatározásában és a szerződésben szereplő fontosabb pontokkal kapcsolatban.

3 tipp, ami megkönnyíti a folyamatot

1. Előzetes tervezés

“A tudás hatalom!” – tartja a mondás, egy ingatlan-adásvétel kapcsán fogalmazhatnánk úgyis, hogy a tudás nyugalom. Minél jobban ismerjük az ingatlan adásvétel folyamatát, annál kevésbé lesz stresszes a folyamat. Próbáljunk meg felkészülni, utánaolvasni a témának, így értékes ismereteket szerezhetünk, ezzel akár még az adásvételi időt is lecsökkenthetjük, hiszen tudni fogjuk, hogy mire kell odafigyelnünk.

2. Ingatlanos szakember igénybevétele

Tévhit, hogy az ingatlanosok csak lakáseladáskor tudnak segíteni, ha keresünk, akkor is bemehetünk egy ingatlanirodába, ahol az igényeinket megismerve sokkal hatékonyabban találhatjuk meg az ideális házjelölteket számunkra. Ráadásul, ha nem szeretünk alkudozni, akkor az ingatlanos képviselhet minket az adásvétel ezen részében is. Sőt, amennyiben nincs saját ingatlan ügyvédünk vagy független hitelügyintézőnk, akkor azt is jószívvel tud majd ajánlani.

3. Ingatlan ügyvéd felfogadása

Nem kell az utolsó pillanatra hagyni az ingatlan ügyvéd felfogadását sem, hiszen olyan információkra hívhatja fel a figyelmünket már az adásvételi szándék elkomolyodásakor, amikkel nem leszünk kiszolgáltatottak később. Kérdéseinkre is készséggel fog válaszolni, ráadásul ha hitelt veszünk fel, akkor figyelmeztetni fog, hogy az adott hitelintézet milyen szerződéses vállalásokat támaszt majd felénk, amiket az adásvételi papírokban mindenképp fel kell tüntetni.

Az ingatlanvásárlás igazi érzelmi hullámvasút, az új otthon keresésének örömteli izgalma keveredik a bizonytalansággal, amivel az ingatlankeresés, a hitelügyintézés és az adásvételi folyamat járhat. A fenti tippek betartásával, az előzetes információszerzéssel, az ingatlanos segítségének igénybevételével és a profi ingatlan ügyvéd felfogadásával sokkal nyugodtabb és stresszmentesebb lesz a procedúra!