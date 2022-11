Brenner Koloman az Integritás Hatóságról: ne csak elbábozza a Fidesz, hogy üldözik a korrupciót!

"Navracsics miniszter úr első nekifutásra ugrott, és leverte a lécet"

- kezdte hétfői, napirendi előtti felszólalását az Országgyűlésben Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese, aki arra utalt ezzel, hogy a korábbi kormányzati ígéretek szerint november 19-én kellett (volna), hogy megkezdje munkáját a kormány új, korrupció elleni szervezete, az Integritás Hatóság. A dátumot Navracsics Tibor is többször megerősítette.

Csakhogy mint Brenner elmondta, hiába ment a hatóság bejegyzett székháza elé aznap Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök és Schwarcz-Kiefer Patrik, a Régiók Bizottságának jobbikos tagja, senkit nem találtak ott.

Pedig a politikusok nem üres kézzel mentek: mint arról beszámoltunk , Schwarcz-Kiefer Baranya megyei önkormányzati képviselőként Mohács fideszes polgármesteréhez köthető érdekes ügyet vitt a szervezet első munkanapjára. Az ügy lényege, hogy Pávkovics Gábor családjához több mint 1 milliárd forintnyi európai uniós forrás érkezett. Ennek célja az volt, hogy egy közeli faluban, Geresdlakon baromfitelepet fejlesszenek. Az összegyűjtött, összesen 180 oldalnyi dokumentum alapján Schwarcz-Kiefer szerint további kérdéseket vet fel, hogy Pávkovics Gábornak hivatalosan nincsen köze a létesítményhez, a Baranya Megyei Önkormányzat egyik ülésén mégis úgy beszélt a telepről, mint hogyha az a sajátja volna. Fennáll a komoly gyanú, hogy mindezeken túl csalás is történt: kettéosztották a baromfitelepet, hogy kétszer annyi európai uniós forrást tudjanak rá lehívni.

Brenner Koloman elmondta, az ügyészség ugyan nyomozást indított az ügyben, de az Agrárminisztérium felügyelőhatósága csupán fél oldalban azt közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.

"Önök vészesen veszélyeztetik az elmúlt 12 év egypárti túlhatalomra törő politikájával a magyar polgároknak járó EU-s forrásokat"

- fogalmazott a jobbikos országgyűlési képviselő. Kiemelte, a Fidesz hibájából már így is a helyreállítási alap súlyos milliárdjaitól estek el azok a magyar emberek, akik az Orbán-kormány politikája miatt nagyon súlyos gazdasági és szociális válsággal néznek szembe nap mint nap.

A konzervatív párt politikusa jelezte, a Jobbik minden olyan kormánypárti törvényjavaslatot megszavazott, amely az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek,

ugyanakkor elvárják, hogy a Fidesz ne csak elbábozza, hogy van egy ilyen hatóság, hanem kezdje el a munkát, és bizonyítsa be, hogy valóban el fog járni a fideszes korrupcióval szemben is.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy vészesen közeleg az év vége, és a helyreállítási alap 70 százalékát el fogja veszíteni Magyarország, amennyiben a kormány nem egyezik meg az Európai Bizottsággal.

Brenner a minisztériumok tervezett átalakítása kapcsán megemlékezett Palkovics László tevékenységéről is, már csak azért is, mert nemrég hozott az Alkotmánybíróság egy olyan döntést, amelyben elítéli a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának leválasztását. Jelezte, a kutatás és az egyetemi autonómia egy nagyon régi európai, konzervatív érték, ezért is tiltakoztak kezdettől fogva az átalakítási tervek ellen.

"Palkovics miniszter úr, aki a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja ehhez adta a nevét. Szégyen és gyalázat! És nem akkor mond le, amikor ilyen terveket kell végrehajtani, nem akkor, amikor az egyetemi világ 80 százalékát átforgatták fideszes alapítványokba, hanem akkor mond le az elvtárs, amikor egy átrendezés során kap egy olyan minisztériumot, ami nem felel meg az elvtársainak. Ez az igazi szegénységi bizonyítvány"

- mondta, hozzátéve, hogy ráadásul mindez akkor történik, amikor a magyar polgárok energiabiztonsága valóban égetően fontos téma.

A jobbikos politikus emlékeztetett, néhány hete immáron sokadik alkalommal ismét leszavazta a fideszes többség azt a határozati javaslatát, amely lehetővé tette volna, hogy ismét lehessen szélerőműveket telepíteni Magyarországon.

"Ebben a nehéz helyzetben Önök csak azt tudják bizonyítani, hogy nem tudnak kormányozni"

- emelte ki, majd hozzátette, a Jobbik azon dolgozik, hogy tisztességes jobboldali, konzervatív alternatívát tudjon felmutatni a kormány politikájával szemben.

Az ellenzéki felszólalásra Latorcai Csaba államtitkár válaszolt, aki leszögezte, az Integritás Hatóság a kormánytól független szerv, így szerinte abszurd számon kérni Navracsics Tibort vagy bárkit a kormány részéről a korrupcióellenes szervezet működése kapcsán. Kifejette, mivel az Integritás Hatóság november 19-i indulása munkaszüneti napra esett, így törvény szerint a soron következő munkanapon, vagyis most hétfőtől lesznek elérhetőek a XI. kerületi, Bartók Béla úti székhelyű szervezet munkatársai. Latorcai színtiszta provokációnak nevezte azt, hogy szombaton odamentek az Integritás Hatóság épülete elé a jobbikos politikusok.

Az államtitkár ezután arról beszélt, hogy az ellenzék szankciópárti, pedig azok nem működnek, a kormány pedig békét akar.