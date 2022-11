Gyöngyösi Márton: Nehéz idők előtt az amerikai pártok

A nemrég lezajlott amerikai időközi választások felborítani látszanak a korábbi trendeket. Ám a jelentőségük nem pusztán ennyiben áll. Meglehet ugyanis, hogy a trumpizmus, és a jobboldali populizmus végét is jelentik. Kérdés, hogy mit lép erre a Republikánus Párt. Ám történjen bármi, a demokratákra sem vár könnyű időszak.

Sokáig közhelynek számított, hogy az amerikai időközi választások a regnáló elnök pártjának gyengülését hozzák. És bár tény, hogy a demokraták elveszítették többségüket a Képviselőházban, a republikánusok előretörése nem hogy földcsuszamlásszerű nem volt, de elég gyengére is sikeredett. Minden ok meglett volna pedig arra, hogy változás következzen be, hiszen sem az elmúlt évek nehézségei, sem pedig Joe Biden elnök karizmatikusnak nehezen nevezhető fellépése nem indokolta azt, hogy a demokraták végül ilyen jó eredményt érjenek el.

Ám úgy tűnik, hogy az amerikai konzervatív választók megbüntették a republikánusokat Donald Trump politikája miatt – a volt elnök által támogatott jelöltek még pártjaik fellegváraiban is képesek voltak megbukni. Mindeközben pedig egy új kihívó jelent meg Ron DeSantis floridai kormányzó személyében, aki a Trump által is felvállalt témákat a korábbi elnök ellenszenves személyiségjegyei nélkül tudja képviselni – mégpedig sikerrel.

A Republikánus Párt számára tehát adott a következő időszak nagy kérdése: a rendkívül karakteres, ám még sokkal inkább megosztó Trumppal, vagy egy új arccal fussanak neki a következő elnökválasztásnak? Ám míg a republikánusoknál a jelöltek közötti választás kérdései okozhatnak majd izgalmas pillanatokat, a Demokrata Párt, minden eredménye dacára egy talán még nehezebb kérdéssel nézhet majd szembe: ki kövesse Joe Bident?

Erősen kérdéses, hogy a jelenlegi elnök még egy ciklust végig tudna-e csinálni. Ugyanakkor a Demokrata Párt sem bővelkedik olyan potenciális jelöltekben, akik egy mérsékelt, integratív álláspontot tudnának megjeleníteni.

Történjen akármi is, az amerikai politika izgalmas időszaknak néz elébe, a pártoknak pedig fontos kérdésekre kell majd választ adniuk saját identitásukat, és politikai értékeiket – valamint az azokat képviselő személyek – tekintetében.

Az angol nyelvű eredeti írást ITT TUDJA elolvasni.