Dudás Róbert: Nemcsak postákat zárat be a kormány, hanem takarékszövetkezeteket is

Az elmúlt hetekben mindenki a megoldásokat kereste a posták bezárása kapcsán. Az önkormányzatok, helyben élők, ellenzéki képviselők és ellenzéki pártok. Mindenki megpróbált segíteni csak a kormány nem

- mondta Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki a parlamentben napirend előtt a posták bezárása ellen szólalt fel kedden, hangsúlyozva, hogy nemcsak a vidéki kispostákat érinti a kormány döntése, hanem a nagyvárosok postahivatalait is. Felidézte, hogy ebben az ügyben számos javaslatot terjesztett elő, és a Jobbik már egy éve foglalkozott a kérdéssel. Legutóbbi határozati javaslatát pedig lesöpörte az asztalról a gazdasági bizottság kormánypárti többsége.

Azt céloztam meg, hogy a jelenlegi megállapodás értelmében - ami a kormány és a Magyar Posta között létre jött -, hogy ezer fő fölött köteles nyitva tartani, azt vigyük le ötszázra. Így tudnánk megmenteni a kistelepülési postákat.

A jobbikos képviselő jelezte, egy korábbi vitában a Fidesz képviselője arról beszélt, hogy 2010 előtt a Gyurcsány-Bajnai kormány 574 postát záratott be, többségében hatszáz fő alatti településeken.

Önök most ugyanezt csinálják! Csak most nem 574, hanem 366 postával, és ki tudja hol van még a vége? Ezzel a javaslattal menthettük volna meg, törvényi erőre emelve a posta védelmét!

Még a fideszes polgármesterek is kiakadtak a posták tervezett bezárása miatt „A postát csak így tudjuk életben tartani!" Orbán Viktor - meglehetősen ellentmondásos - véleménye szerint a bezárás lehet a postahivatalok életben tartásának a módja, hogy így enyhítsék a magas rezsiköltségek okozta többletköltségeket. A kormány tervei szerint november közepétől 366 posta szűnik meg ideiglenesen az országban.

Dudás Róbert elmondta, megkérték a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy nyújtson segítséget a Magyar Postának, hiszen 701 milliárd forintos nettó árbevételből gazdálkodnak.

Erre kellene, hogy jusson, nem pedig fodrászatok, fitneszklubok, és mint minden egyes adományozás során, a haver cégek is kapnak. Most nagyjából 100 millió forintot. Ebből, ha nem is az összes postát, de néhánynak a fenntartását meg lehetne oldani.

Dudás Róbert szerint ha az uniós irányelv alapján nem lehet támogatást nyújtani veszteséges cégeknek, akkor más megoldásokat kell keresni. Mint tapasztalható volt, az önkormányzatok felajánlották a helyi posták üzemeltetését mert ez minden helyben élők érdeke.

Amennyiben az állam a jogszabályi előírás miatt nem tudja támogatni a veszteséges Magyar Postát, akkor az önkormányzatokat viszont kötelesek támogatni!

A Jobbik felszólalója megjegyezte, hogy az öt éve lezajlott takarékszövetkezetek racionalizálása során hivatalokat zártak be és most már nemcsak a posták zárják be, hanem újabb vidéki takarékszövetkezeteket is.

"Ne a postán spóroljanak, hanem Orbán f...szszopóinak pénzén!" Címlap "Ne a postán spóroljanak, hanem Orbán f...szszopóinak pénzén!" A postabezárásokról kérdezte az utca emberét az N1TV. Emlékeztetőül: „A postát csak így tudjuk életben tartani!" Orbán Viktor - meglehetősen ellentmondásos - véleménye szerint a bezárás lehet a postahivatalok életben tartásának a módja, hogy így enyhítsék a magas rezsiköltségek okozta többletköltségeket.

Fónagy János államtitkár válaszában úgy vélte, elbeszélnek egymás mellett, mert másként látják a Magyar Posta előtt álló teendőket.

Két fő feladat van. A Magyar Postát korszerűsíteni kell, a 21. századi színvonalra kell felhozni. A másik, amit kezelnünk kell, az a háborús infláció okozta energiaár emelkedés.

Az államtitkár nem vitatta, hogy a közel 1500 érintett településen nem volt mindenhol megoldható a mobil posták zökkenőmentes működtetése, de szerinte összességében sikeres volt. Fónagy János brit példát hozott fel, ahol a kocsmákban postai szolgáltatás is működik. Nem részletezte, hogy ezt itthon miként lehetne megoldani a helyi italboltokban, de jelezte, a Magyar Postát érintő 20 milliárd forintos energetikai többletköltséget, amit szerinte az orosz-ukrán háború eredményezett, azt egyelőre a jövő tavaszig elrendelt 366 posta hivatal szüneteltetésével oldják meg.