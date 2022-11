Országosan 129 épületét zárja be az ORFK: rendőrőrsöket, KMB irodákat, kollégiumokat, könyvtárat

"A rendőrségi területi szervek 2022. november 15-ig 112 darab épületet, épületrészt zártak be ideiglenesen a fűtési szezon végéig (rendőrőrsök, körzeti megbízotti/KMB irodák, oktatási és rekreációs épületek, autópálya rendőrség, stb.). 17 helyen véglegesen bezárnak kis létszámú szervezeti egységek, jellemzően KMB irodák"

- közölte az Alfahír érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rétvári Bence belügyi államtitkár Sas Zoltán (Jobbik) írásbeli kérdésére válaszolva elismerte, hogy "a fűtési szezon megkezdését követően egyes rendőrőrsök épülete használatának ideiglenes korlátozására került sor",

ugyanakkor kiemelte, hogy az elmúlt években nem szűnt meg egyetlen rendőrőrs sem - de az ORFK cáfolta a kormánypárti politikust.

A felvetés apropóját az adta, hogy Tolna és Baranya megyékben több rendőrőrs bezárásáról lehetett már hallani, köztük határövezetben lévő hivatalokról is.

Rétvári államtitkár ugyanakkor nem szolgált információval arról, hol vannak az érintett rendőrőrsök, és azt sem árulta el, mit is jelent pontosan az "épület használatának ideiglenes korlátozása".

A vonatkozó jogszabályok alapján előírt energiatakarékossági szempontok figyelembevételével a rendőrség felülvizsgálja és optimalizálja egyes egységeinek elhelyezését, illetve a vonatkozó energiatakarékossági jogszabályoknak és normáknak megfelelően csökkenti az intézményeiben felhasználandó energia mennyiségeket - válaszolta az ORFK. De - mint írták -

Az ORFK álláspontja szerint az elhelyezések esetleges változásai a rendőrségi feladatok eredményességét nem befolyásolják, a rendőrség a közrend fenntartását a megváltozott körülmények között is maradéktalanul ellátja.

Ugyanakkor nemcsak energetikai szempontok szerint történtek a bezárások - még ha erről Rétvári Bence államtitkár nem is tudott.

"A bezárással érintett épületeink esetében az energiatakarékossági szempontok mellett a hatékonyságot, a szolgálat szakszerű szervezésének igényét is figyelembe vesszük. Tehát nem kizárólag azon objektumokat zárjuk be ideiglenes vagy végleges jelleggel, amelyek takarékossági okok miatt indokoltak, hanem amelyek nélkül a szolgálatot továbbra is megfelelő szinten el tudjuk látni"