Völner Pál fiának Porschéját is lefoglalták

Sportautót, luxusterepjárót, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt is lefoglaltak a hatóságok a korrupcióval vádolt Völner Pál családjától - számol be a 24.hu. A lefoglalt luxusautók között volt egy 320 lóerős, tűzpiros Porsche Cayman S sportkocsi is ami Völner Pál volt fideszes igazságügyi miniszter 26 éves fia nevén van.

Ennek fényében érdekes, hogy a legalább 83 millió forint kenőpénz átvételével vádolt volt államtitkár utolsó elérhető vagyonnyilatkozatai meglehetősen szerény képet festenek Völner Pál vagyoni helyzetéről. A 2020. januári bevallása szerint a fideszes politikus egy nyergesújfalui családi ház felével, másfél millió forintnyi részvénnyel, 15,2 millió forint megtakarítással bírt, illetve tulajdonában volt ügyvédi irodája, ahonnan azonban bevétele nem származott. Völnernek gépjárműje nem volt, mint ahogy egyéb értékes ingósága sem. Ehhez képest a politikus családtagjaitól értékes vagyontárgyakat foglaltak le.

- Az eljárás részeként zár alá vették Völner Pál két bankszámláját, rajtuk nagyjából 7,5 millió forintot.

- Lefoglalták a volt államtitkár feleségének három bankszámláját, több mint 8,5 millió forinttal, hibrid hajtású Lexus RX450H típusú terepjáróját, valamint egy résztulajdonában álló budapesti, VI. kerületi lakást, továbbá egy nyergesújfalui ingatlanát.

- Zár alá vették Völner Pál fiának az említett Porsche mellett egy másik autóját is, egy szintén piros, négykerék-meghajtású Mini Cooper Countryman All4-t.

- Ötmillió forint készpénzt, bankszámláján 3,3 millió forintot, egy VII. kerületi lakást és a hozzá tartozó tárolókat, Győrság községben két ingatlanát, továbbá cégének üzletrészét.

- Zárolták még Völner egyik lányának bankszámláját, csaknem 34 millió forinttal másik lányának pedig lefoglalták egy gazdasági társaságban az üzletrészét.

Ennek ellenére nem kizárt, hogy a politikus családtagjait sújtó vagyonzár nem csupán ideiglenes intézkedés lesz. Az ügyészség ugyanis indítványozta, hogy a bíróság minden lefoglalt vagyonelem tekintetében rendeljen el vagyonelkobzást.

A volt fideszes politikus és 21 társa – köztük Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke – elleni vádirat lényege az, hogy a végrehajtói kar elnöke 2018 májusát megelőzően korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal. Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot – adott át a fideszes politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta.