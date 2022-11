Vége a népszámlálásnak: köddé vált 400 ezer magyar

Hétfőn befejeződött a 2022-es magyarországi népszámlálás, a Népszava viszont arról ír, hogy a várakozásokhoz mérten nyoma veszett mintegy 400 ezer magyarnak.

A KSH által januárban becsült 9,68 milliós lakosságszám helyett legfeljebb 9,3 millió népszámlálási kérdőív érkezhetett be adat.

A hiányzó 400 ezer főt a lap azzal magyarázza, hogy az érintettek külföldön dolgoznak. A lap forrásai szerint ugyanis

sokan lehetnek olyanok, akik már külföldön élnek, nincs is magyarországi lakásuk, így eleve bele sem kerültek a népszámlálásba, vagy ha van is ingatlanjuk itthon, nem jutott el hozzájuk a népszámlálási felhívás.

A hivatalos tájékoztatás szerint a kérdőív online kitöltési szakaszában összesen bő 7 millióan küldték be a kitöltött dokumentumot, a számlálóbiztosok további több mint 2 millió kérdőívet rögzítettek a központi rendszerben, míg az utolsó egyhetes periódusban, a pótösszeíráson néhány tízezren kereshették fel a települések jegyzőit, hogy eleget tegyenek adatszolgáltatási kötelezettségüknek - ezt több statisztikai szakértő is megerősítette.

Azt is felidézték, hogy több hiba történt, jelesül az online rendszer összeomlása az internetes kitöltési időszak első és utolsó napján, mivel alulméretezhették az adatokat fogadó szerver teljesítményét. Ezenkívül a rendszer lassú is volt, és a kérdezőbiztosok által használt tabletekkel is problémák adódtak.

Mindemellett statisztikusok szerint maga a kérdőív is túl hosszú volt, és az egyéneknél lényegtelen kérdéseket (pl. gyermek keresett-e munkát) sem lehetett átugrani, nem beszélve a sokak szerint túl személyes, a vagyoni helyzetet firtató kérdésekről.