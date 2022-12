Netrisk: 14 százalékkal drágultak a gépjárművek kötelező biztosításai

Tavalyhoz képest 14 százalékkal emelkedve 27 631 forintra nőtt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlaga – közölte az MTI-vel csütörtökön a Netrisk.

A biztosítási portál adatai alapján novemberben több mint 19 ezer új kötelező szerződés jött létre, 4 százalékkal kevesebb a tavalyinál. Az érintett járművek átlagos életkora 20 év, a rangsort a Suzuki vezeti az Opel és a Volkswagen előtt – írták.

A drágulás oka az alkatrészek árának emelkedése, valamint a több baleset, ami növelte a kárkifizetések összegét. A Netrisk szerint a magasabb költségek miatt érdemes nem kötelező biztosítást is kötni, az éves átlagdíjuk a legtöbb esetben elenyésző ahhoz képest, mint amibe egy töréskár javítása kerül. A kötelezővel együtt megkötött casco mellé kedvezmény is járhat, főképp a hosszú ideje kármentesen közlekedők számára. A balesetmentes vezetés a kötelezők díjait szintén jelentősen mérsékli, hatszoros is lehet a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb között – tették hozzá.

Az év végi kgfb-kampány azokat érinti, akik 2010 előtt vásárolt gépjárművel rendelkeznek, illetve azokat, akiknek december 31. a következő biztosítási évfordulójuk. Csütörtökig dönthetik el, hogy a jelenlegi szerződésüket folytatják jövőre is, vagy új biztosításra váltanak – olvasható a közleményben.