Nincs pénz, ezért egy ideig nem fizeti ki a gyógyászati segédeszközök gyártóit az egészségbiztosítási alapkezelő

Több mint egy hónapja nem fizeti ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az úgynevezett egyedi gyártású gyógyászati segédeszközöket előállító 180-200 cégnek a betegeknek már átadott termékek után járó támogatást. Az eddig visszatartott összeg 1,5-2 milliárd forint – értesült a Népszava. Az érintett cégek készítenek például művégtagokat, fűzőket, járógépeket, illetve ortopéd cipőket.

A finanszírozó NEAK azzal indokolta a támogatás visszatartását, hogy „a megnövekedett számú, és néhány esetben indokolatlan felírások miatt a 2022-ben ezen támogatási jogcímre rendelkezésre álló előirányzat elfogyott.”

A lapnak nyilatkozó Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára példátlannak nevezte a történteket. Az érintett vállalkozásoknak a NEAK-kal kötött szerződése szerint heti, kétheti vagy havi rendszerességgel számolnak el a biztosítóval. Eddig a számláikra jellemzően 8 napon belül utalta is a járandóságukat a biztosító.

Ez az évtizedek óta működő rendszer bicsaklott meg november elején, mikor is elfogyott a pénz az egyedi gyógyászati segédeszközökre elkülönített költségvetési sorról. Az elmúlt hetekben jelentek meg sajtóhírek arról, hogy két egyedi eszközöket gyártó és forgalmazó cég fiktív vényekre számolt el jogtalanul 200 millió forint értékben termékeket a biztosítónak. A számlák ellenértékének visszatartása azonban az ügyben nem szereplő cégeket is sújtja. Ez olyan, mintha most emiatt büntetnék a teljes ipart