Orbán épp kihallgatja a Pedagógus Kar elnökét, de Rogán közben az asztal alatt matat

Továbbra is zseniális a kormány kommunikáció.

Mi is megírtuk, hogy szombatra összehívta a kormányt a Karmelitába Orbán Viktor. Az MTI mellékelt is egy fényképet a jeles eseményről, az alábbi kísérőszöveggel:

"A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (jobbról középen) kormányülést tart a Karmelita kolostorban 2022. december 10-én. A miniszterek gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyalnak."

Csakhogy a Rogán Antal (baloldalon, a figura, aki az asztal alatt matat) vezette kommunikációs agytröszt egy olyan képet közölt, amelyen az asztal (vö.: szőnyeg) szélén a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter látható, aki mellett jobbról Maruzsa Zoltán belügyi köznevelésért felelős államtitkár foglal helyet. A pillanat mélységét az adja, hogy Orbán Viktor gesztikulálva beszél az oktatásban érintett meghívottakkal.

Rogán Antal dolgozik MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Azaz, a miniszterek ezen a képen egészen biztosan nem a gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyalnak, hanem az oktatás helyzetéről.

Emlékezetes, tegnap is több megmozdulás volt a pedagógusok helyzetének javítása érdekében, illetve az a hír is felmerült, hogy Pintér Sándor belügyminiszter - aki szintén hallgatja most a Pedagógus Kar elnökét és az oktatási államtitkárát - behívatta magához a renitens iskolai intézmények igazgatóit, azonban ezt a tárca cáfolta.

Az viszont egy fontos üzenet, hogy egyik pedagógus szakszervezet képviselője sincs a Karmelita falai között.

Mindenesetre, Orbán Viktor megint engedte, hogy egy kicsit bepillantsunk a kulisszák mögé - csak fel kell ismerni a jeleket...