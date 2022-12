Egy praktikus őszi ruhadarab kislányoknak: a mellény (x)

A mellény egy igen közkedvelt ruhadarab, ha a gyerekek öltöztetéséről van szó, hiszen nagyon jól melegíti a hátat, védi a vesét. A kislányok ruhatárából nem hiányozhat a mellény, legyen szó hétköznapokról vagy ünnepi alkalmakról. Most bemutatjuk, mikor milyen típusút érdemes hordaniuk!

A kislány mellények fajtái

A mellény szó hallatán mindenkinek más jut eszébe, hiszen ennek a ruhadarabnak is több változata alakult ki az idők folyamán. Egy azonban biztos: nélkülözhetetlen öltözet, így ha van kislányod, mindenképp érdemes beszerezni számára pár mellényt, ha jön a hideg idő.

A Ruhafalva használt ruha webshopban hatalmas a választék, hiszen hetente kétszer is töltenek fel új ruhákat. Ráadásul itt minden más ruhafélét is megtalálsz, amire a kislányod öltöztetéséhez szükséged lehet, nem mellesleg rendkívül kedvező áron!

Ma már sokan teszik le voksukat az online vásárlás mellett, hiszen gyorsan és egyszerűen lehet felöltöztetni így a gyerkőcöket. Nem kell több órán keresztül a boltokat járni a szeles-esős időben, hanem otthonról pár kattintással megrendelhető egyszerre több termék is.

A mellényekből is érdemes többet választani: legalább egy hétköznapi és egy alkalmibb viselet kötelező! Nézzük mindkettő jellemzőit!

Kislány mellények a hétköznapokra

A Ruhafalva kínálatában babamellényeket is találsz, de nagyobb gyerekekre való mellénykék is vannak. Nagyon kedvelt hétköznapi viselet óvodásoknak és kisiskolásoknak is a farmermellény. Ez egy örök divat, amelyet szívesen hordanak a gyerkőcök.

A mellények célja a hétköznapokon a hát melegítése, a vesék óvása. Kevesebb az esély a megfázásra, ha van a kislányon egy ilyen ruhadarab. Ez lehet belebújós vagy elöl kapcsos, illetve cipzáros is, jellemzően ez utóbbit hordják szívesebben a lányok.

Ez nemcsak egy plusz rétegként szolgál az öltözködésben, hanem védi is a ruhát. A kislányok még gyakran leeszik magukat, ilyenkor jobb, ha egy könnyebben tisztítható ruha van rajtuk.

Szín és anyag szerint is válogathatsz a termékek között. A farmermellényen kívül a pamut- és polármellények a kelendőbbek a hagyományos lányos színekben: főleg rózsaszín, fehér és más pasztellárnyalatok jöhetnek szóba. Az sem baj, ha van valamilyen minta az elején vagy hátulján: divat a pillangó, az unikornis és a cica.

Kislány mellények ünnepnapokra

Az alkalmi mellények és bolerók egyértelműen prémesek, szőrösek. Ezek igazán nagyon népszerűek a kislányok körében, éppen ezért még hétköznapokon is ilyen divatos darabokat akarnak hordani.

Ezért is mondtuk, hogy legyen a kislány mellényből több is otthon, hogy ha valóban ünnepi eseményre kell ez a ruhatípus, legyen miből választani.

Az ünnepi modellek között az elöl nyitottak a divatosak, maximum egy kapocs található rajtuk. Színek közül itt is a fehér és a rózsaszín a legkeresettebb, de a fekete is szóba jöhet.

Nagy márkák termékeit mindig fel lehet fedezni a használt ruha webshopokban, így egy szép és trendi kislány mellény beszerzése nem jelenthet gondot.