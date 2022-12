Sorra függesztik fel a bankok a babaváró hiteligénylések befogadását

December 23-án az MKB Bank is felfüggeszti a babaváró hitelek és az otthonfelújítási kölcsön értékesítését, azaz eddig lehet beadni az igényléseket is – számolt be a Bank360.hu. Több nagybank már korábban meglépte ugyanezt, egyértelművé téve, hogy új kérelmeket már nem fogadnak be.

A szóban forgó támogatások meghosszabbításáról egyelőre nem tudni sokat, mivel a kormány ugyan bejelentette a konstrukció fennmaradását jövőre is, a részletekről azonban még semmilyen szabályozás nem jelent meg, és elképzelhető, hogy egyes feltételek módosulnak a Bankmonitor.hu szerint.

A MagNet Bank december 12-vel függesztette fel a termék értékesítését,

a CIB Bank december 15-től nem fogad be kérelmet,

az MKB Bank pedig december 23-ig fogadja be babaváróhitel-kérelmeket.

Emellett bár az OTP Bank nem függesztette fel az igények befogadását, de kiadott egy figyelmeztetést, miszerint a december 15-ét követő befogadásoknál nem garantálható, hogy határidőig megköthető a szerződés. Az UniCredit Bank szintén arra figyelmeztet, hogy csak addig befogadja a kérelmeket, amíg reálisnak látja az idei szerződéskötést. A K&H Bank is felhívta a figyelmet a 10 munkanapos bírálati határidőre.

Ugyanakkor a többi pénzintézet (pl. a Takarékbank és a Gránit Bank) honlapján még érdemi információt nem találni, azonban érdemes sietni a kérelmekkel, mivel jelen állás szerint csak év végéig lehet szerződést kötni a babaváró hitelre, ami mellesleg idén július elsején volt hároméves.