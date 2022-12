Jobbik: "2022 a magyarok becsapásának éve volt"

A Jobbik az alábbi gondolatokkal búcsúztatta a 2022-es évet:

"Év végén érdemes visszatekinteni, mit hozott ez az esztendő a magyar embereknek. Ha a kormány nem, majd mi kimondjuk: becsapták az embereket.

Orbánék azt ígérték a választásokkor, hogy marad a rezsicsökkentés, nem lesznek adóemelések. Ezzel szemben a rezsivédelem sok tízezer család és több ezer vállalkozás számára teljesen megszűnt, csakúgy, mint a vállalkozók százezreinek kedvező kata adózás jó része is, ami adóemelést eredményezett.

Államcsőd közelébe sodorta a kormány az országot, kiürült a hazánk kasszája, 23%-os, rekordközeli az infláció, a nyugdíj- és a béremelések mértéke a korrekció szintjét sem éri el.

Az Orbán-kormány képtelen az Európa-rekorder élelmiszerár-emelkedés ellen harcolni, helyette a kommunista stílusú árstopokkal okoznak hiánygazdaságot. Mindannyian emlékezni fogunk rá évtizedekig, hogy áruhiányt és üzemanyaghiányt ért el a kormány a józan ésszel is szembemenő ársapkákkal.

A vidék Magyarországának is visszalépést jelentett a 2022-es év kormányzása: bezártak 366 postát, 112 rendőrségi épületet, és be fognak zárni 200 háziorvosi ügyeletet. Az önkormányzatokat kivéreztették gazdaságilag, ezért országszerte zártak be színházak, művelődési házak, uszodák. (Emlékezzünk kampányszlogenükre: Előre menjünk, ne hátra! Ennél nincs hátrább, de nagyon mélyebbre sem süllyedhetünk.)

A 2022-es év szövetségeseink, a magyarok barátai terén is visszalépés volt. Orbánnak szinte az utolsó pillanatban sikerült megállapodnia az európai közösséggel, így még hosszú hónapokig nem látnak pénzt a túlélésre kényszerült kis- és nagyobb vállalkozások, önkormányzatok.

Orbán miatt csúszik tovább a pedagógusok és az ápolók béremelése is, amit csak uniós forrásból tudnak fizetni, mert – mondjuk ki végre – gazdaságpolitikájuk megbukott.

Hazánkat egy háborús helyzetben a végletekig kiszolgáltatta a kormány az orosz agresszor érdekeinek. Így ma gyanakvással tekintenek országunkra régi és megbízható nyugati szövetségeseink, barátaink és szomszédaink.

A Fidesszel szemben a Jobbik, mint konzervatív közösség, egy olyan normális országot építene, amely megvédené a rezsidíjak emelkedésétől a legkisebb vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, boltokat és önkormányzatokat egyaránt. Amely rövid távon áfacsökkentéssel védené a lakosságot a brutális áremelkedéstől, majd családi kártyát vezetne be a költségek csökkentésére. Ha a Jobbikon múlt volna, már nyáron ki lehetett volna egyezni az európai közösséggel, és rendelkezésre állnának a magyaroknak járó fejlesztési források. A Jobbikkal az ország nem a kelet- és oroszbarát politika irányába sodródna, hanem arrafelé tartana, amerre Szent István király kijelölte az utat. Egy normális Magyarország felé.

Jegyezzük meg, egy normális országban a kormány nem zsigereli ki az embereket, nem vérezteti ki az önkormányzatokat. Egy normális országban hazánk sorsát nem keleti agresszorok kezébe adják, hanem – nyugati szövetségeseinkkel egyetértésben – saját kezébe veszi a nemzet. A Jobbik, mint konzervatív közösség, 2023-ban azon fog dolgozni, hogy olyan országban élhessünk, ahol mindenki saját kezébe tudja venni a boldogulását – és ebben az állam segíti őt.

Isten áldja Magyarországot 2023-ban is!"