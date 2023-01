Varga Mihály: "A nyugdíjasok átlagosan 416 ezer forintot kapnak februárban"

Az Alfahír is beszámolt arról a kormányzati sikerről, miszerint a nyugdíjak jóval az infláció alatti mértékben növekednek idén. A nagy hírt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelentette be a kormányzat közösségi oldalán, azonban egy nyugtalanító mondat mégis volt a szenzációs kinyilatkoztatásban. "Sajnos, az infláció magas, és ennél magasabb is lehet" - ismerte be a kormányszóvivő.