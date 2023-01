Völner-Schadl-ügy: „Rohadt patkány mocskok! Ezek egészen egyszerűen arra mennek, hogy te valakiről pofázzál valamit!” - „Lehet, hogy fogok is…”

Az emlékezetes „egy hármas meg valami normális pia” hangfelvétel után a Blikk most újabb hanganyagot mutatott be a Völner-Schadl-ügy lehallgatási felvételei közül. Ezen a még mindig szabadlábon védekező Völner Pál és a felesége akkor beszélgetnek telefonon, amikor már zajlott a nyomozás, és elkezdték lefoglalni az államtitkár vagyontárgyait. Völner felesége rendesen ki van akadva, a bukott államtitkár pedig belengette a „ha én egyszer kinyitom a számat! Ha én egyszer elkezdek beszélni” lehetőségét is.

A lehallgatott telefonbeszélgetésben Völner Pál felesége azt mondja:

feleség: „A Porschét azt elvitték.”

Völner: „Elvitték... nagyon kedvesek” - válaszolja az államtitkár.

feleség: „Figyelj, Pali, ezek rohadt mocskok, ezek rohadt patkány mocskok! Ezek egészen egyszerűen arra mennek, hogy te valakiről pofázzál valamit!”

Völner: „Lehet, hogy fogok is…”

feleség: „Most már lehet, hogy itt az ideje, úgyhogy beszéljétek meg az ügyvéddel!”

Völner: „Csak a sajtó, amit lehoz, elég, amit az ember mond, hogy akkor kicsit meginogjon itt a széke pár embernek. Én nem fogok vádaskodni, tudod mert... De azért elég kellemetlen lesz.”

feleség: „Meg figyelj, elmennek a büdös picsába! Tehát a választásoknál nem szóltak semmit…”

Völner: „Meg a családomat hagyják.”

feleség: „Így van. Úgyhogy innentől kezdve neked aztán tök mindegy, hogy ki borul, meg ki nem borul.”

Korábban egy másik hangfelvételen Schadl György telefonon intézi a Völnernek szánt már említett 3 milliós kenőpénzt, az átadás pedig a bukott államtitkár irodájánál történt.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tavaly október 24-én közölte, hogy korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtott be a vádiratot Schadl György és 21 társa - köztük Völner Pál - ellen. A titkos nyomozás után, 2021. szeptember 20-án rendelte el a nyílt eljárást a KNYF, Schadlt pedig november 5-én fogták el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mielőtt még elrepülhetett volna a feleségével Dubajba. A vádirat szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusát megelőzően korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium (IM) akkori parlamenti államtitkárával. Schadl jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt adott a politikusnak - 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot -, hogy az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását felhasználja az elnök érdekeinek megfelelően. Azért többek között, hogy azokat a jelölteket nevezzék ki önálló bírósági végrehajtónak, akik vállalták, hogy irodájuk műk

ödéséből az őket illető osztalékot részben vagy teljes egészében odaadják Schadl Györgynek.

Az ügyészség Schadlra 10 év, míg Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért, továbbá 200, illetve 25 millió forint megfizetését.