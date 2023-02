Végletek emberei: Orbánnak 14 milliós megtakarítása van, Gyurcsány 631 milliót fizetett foglalóként

Nyilvánossá váltak a parlamenti képviselők és a választott vezetőink vagyonnyilatkozatai, összeszedtük az érdekességeket a hvg.hu összeállításából.

Orbán Viktor

Orbán Viktor végre vagyonos, a miniszterelnökünk 5 millióra megemelt fizetéséből már 14 millió forintos megtakarítást generált feleségével közösen.

Matolcsy György

A jegybank elnök optimista: forintban tett félre 250 milliót különböző bankbetétekben, államkötvényekben.

Kövér László

A Házelnök sok szempontból fura - vagyonosodási szempontból is kilóg a NER-ből: 8,9 milliós banki hitele van, 5,6 millió a megtakarítása. A legfrissebb nyilatkozata szerint ingatlana sincs.

Varga Mihály

A pénzügyminiszter vagyona is felére csökkent, sőt, magánszemélyeknek 57 millióval is tartozik, de legalább megvette a gyenesdiási családi ház felét.

Szijjártó Péter

A külügyminiszter még mindig tartozik 30 millió forinttal a szüleinek.

Nagy Márton

A gazdasági miniszter is itthon és a magyar gazdaságban látja a jövőjét: 100 millió forintnyi egészségügyi-élet-és balesetbiztosítása van a 90 millió forintnyi állampapír befektetése mellett. A bankban 6 millió forintnyi megtakarítása, tartozása nincsen.

Kocsis Máté

Az aranyhalairól nincs szó, és egy 683 négyzetméteres lakóház is eltűnt a nyilatkozatából, de a számláján van 68,8 millió forintja (ennyi pénzzel a zsebben azért lehetne kicsit vidámabb is - a szerk.)

Novák Katalin

Az államfőnk is jó példával jár a gazdasági válság idején: 29-ről 41 millióra növelte a megtakarítását tavalyhoz képest. Amúgy hét ingatlanból áll a kis birodalma: 3 budapesti, 3 szegedi és egy balatonlellei ingatlana, ezek egy részét, mint tavaly, úgy most is kiadta, de már nem lehet tudni, hogy ebből pontosan mennyit keresett.

Gyurcsány Ferenc

A DK elnöke unortodox módon éli meg a válságot. Hihetetlennek összegnek tűnik, de csak lakásvásárlás foglaló gyanánt 631.750.000 forintot fizetett ki (igen, több mint hatszázmisit! - a szerk.). Tavalyhoz képest több mint 120 millióval csökkent a megtakarítása (most 461 milliónál jár), és valakinek kölcsön adott 13 milliót.

Hadházy Ákos

A független országgyűlési képviselő viszont már inkább pesszimista, ő Bécsben vett egy lakást (annak a felét), és a rajongótábora 2022-ben összedobott neki 16,8 millió forint adományt...

Gulyás Gergely

A kancelláriaminiszter is a saját tempójával gyarapszik: 5 millió forinttal lett vastagabb a bankszámlájára; baj esetén van a kártyán 13,45 millió forint.

Kunhalmi Ágnes

Hogy Gulyás Gergely gazdagodása mennyire természetes a parlamentben, arra példa lehet a szocialaista társelnök-asszony is: neki 12,4-ről 16,9-re nőtt a megtakarítása.

Lázár János

Az építési miniszter továbbra is hirdetheti, annyit érsz, amennyid van, még ha ez nem is túl rokonszenves. Lázár János vett földet, mezőgazdasági ingatlant, 2 millióval több lett a készpénze, és a banki hitele is csökkent 114 millióról 112-re.

Pintér Sándor

Orbán Viktor örökös belügyminisztere továbbra is betonbiztos! Ugyanakkor 45-ről 10-millióra csökkent a bevallott készpénzállománya, ugyanakkor 250 milliót tett félre, és még mindig tartoznak neki egymilliárd forinttal.