Az amerikaiak szerint az oroszok vesztesége eléri a 200 ezret

Az Ukrajnában megölt és megsebesített orosz katonák száma megközelíti a 200 ezret. Ebbe nemcsak a hivatásos katonákat, hanem a Wagner-csoport nevű magánhadsereg veszteségeit is beleszámolták, melyről az orosz katonai vezetés nem is köteles hivatalos tájékoztatást adni - szemlézi a 24.hu a New York Timest, ami viszont meg nem nevezett amerikai és nyugati tisztviselőkre hivatkozik.

Az amerikaiak szerint a kelet-ukrajnai Bahmut és Szoledar városában és környékén zajló mészárszék jelentősen növelte az áldozatszámot. Arról írnak, hogy itt naponta több száz orosz katona vesztette életét, ugyanis a Donbasszban az orosz hadsereg rosszul képzett újoncokat és volt elítélteket küldött a frontvonalra, egyenesen az ukrán géppuskatűz elé.

Az áldozatok számát jellemzően műholdas felvételek, lehallgatott beszélgetések, a közösségi média és a helyszíni beszámolók, valamint a két harcban álló kormány hivatalos jelentései alapján próbálják megbecsülni. Ez nem egyszerű feladat, a becslések sokszor az amerikai kormány belül is eltérőek - derül ki a cikkből.