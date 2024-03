264 milliójába került az adófizetőknek Szijjártó Péter három luxusrepülőzése

Az Átlátszó derítette ki, hogy 264 millió forintba került az adófizetőknek Szijjártó Péter külügyminiszter három tavalyi útja egy holland luxusrepülővel.

A portál a Mészáros Lőrinc által is gyakorta használt, OE-HUG lajstromjelű osztrák magánrepülőgép útvonalait vizsgálva talált rá arra az amerikai útra, amely során a repülő a magyar kormánydelegációval egy időben és helyen járt az amerikai kontinensen.

Ennek utánajárva derítették ki, hogy a privát jet – csakúgy, mint a kínai útja során – ezúttal sem a külügyminisztert és delegációját szállította.

A külügyminiszter inkább valami sokkal puccosabbal utazott.

Szijjártó Péter és kísérete ugyanis egy luxus jettel repült a New York-i ENSZ-konferenciára. De ez még nem volt elég. A miniszter ezt követően ugyanezzel a PH-AJX lajstromjelű géppel ment Brüsszelbe. Ez még mindig nem volt elég arra, hogy Szijjártó megunja a luxusgépet. Szeptemberben újra New Yorkba utazott, ahol a repülő megvárta, hogy aztán egy másik géppel Austinba és Houstonba is elrepüljön.

Ez utóbbi utazás azt is bizonyítja, hogy egy ilyen repülőgép esetén a földön várakozás is több milliós költségű. Ezt a költséget szeptemberben a külügyminisztérium feleslegesen fizette ki, hiszen fizették a holland gép rendelkezésre állását, másrészt béreltek egy másik magángépet, amivel Szijjártó Amerikán belül utazott.

Nemrég arról számoltunk be, hogy még az eddig ismertnél is többször helikopterezgetett Szijjártó Péter.

De azt sajnos már nem árulta el a külügy, hogy ezek a helikopterezgetések mennyibe fájtak az adófizetőknek.