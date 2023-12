300 milliárd forint uniós forrás érkezett Brüsszeltől - egyik szemünk sír, a másik se nevet

„Bejelentés: háromszázmilliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra” – osztotta meg az örömhírt közösségi oldalán Varga Mihály. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy Magyarország módosított helyreállítási tervét december 8-án elfogadták az uniós pénzügyminiszterek, így elhárult az akadály a hazánknak járó források folyósítása elől.

Varga Mihály olvasói kommentekben üdvözölték a brüsszeli pénzt. „Ez nagyon jó hír, Miniszter úr!” „Hála Istennek, már épp ideje volt!” „Ügyesek vagytok!”

Mások gyanakodva fogadták a hírt.

„El van ez már osztva, mielőtt ideért volna. A pedagógusok meg várják ki, hogy ha legközelebb cseppen valami. Ők már megszokták, hogy várniuk kell, hiszen a hozzáértő miniszterük csak hazudozik, meg hiteget.” „Ez se arra lesz fordítva, amire kellene.” „Ami nem a ti pénzetek, hanem a magyar állampolgároké. Jó lenne nem ellopni idő előtt!”

Arról, hogy kinek lehet igaza, illetve hogy nem alaptalan a félelem az uniós pénzek sorsát illetően, évek óta tengernyi cikk szolgál bizonyítékul a független sajtóban. A legutóbbi csalódásról a 24.hu számolt be, épp azon a napon, amikor a pénzügyminiszter is közreadta a 300 milliárd forint érkezését. Ezek szerint hiába folyik a korrupcióval vádolt Simonka György volt Békés megyei fideszes országgyűlési képviselő büntetőpere, amelyben 32 társával bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják az egykori kormánypárti politikust, ő, a felesége és az unokahúga is évről évre kapja a vissza nem térítendő agártámogatásokat, miközben a 850 millió forintos vagyonelkobzást kért rá az ügyészség.

Még egy egyszerű kölcsönügylet esetében is szembesülve a bürokrácia dzsungelével, az állampolgárok számára elképzelhetetlen, hogyan fordulhat elő, hogy bár a bűnszervezetet támogatások jogellenes megszerzésével vádolják, az elsőrendű vádlott többször is vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatást kaphatott a per indulása óta. Simonka csapatának a tagja, az életét ma gazdálkodóként tengető Kékessy Mihály György vádlott társa például több mint 325 millió forint támogatást vett fel költségvetési és európai uniós forrásból a büntetőper 2020. januári kezdete óta. 2020-ban 82 965 818 forintot, 2021-ben 112 536 463 forintot, 2022-ben 62 673 281 forintot, 2023-ban pedig 67 599 783 forintot fizetett ki Kékessynek a kincstár. Négy év alatt összesen 325 775 345 forint támogatás, ami a váddal érintett összeg csaknem negyed része – összegzi a 24.

Simonka György maga és szintén vádlott felesége – bár jóval szerényebb mértékben – ugyancsak felvesz pénzeket. Az államkincstári adatbázis szerint ők ketten tízmillió forintot markoltak fel agrártámogatásként az államtól. De Simonka ugyancsak vád alatt álló unokahúga előtt is nyitva állnak a támogatási rendszer lehetőségei, ő 28 millió forintot vehetett fel a per indulása óta.

A büntetőeljárás ellenére folyósított támogatási pénz azért is elgondolkodtató, mert a fideszes politikus és csapata ma már kishalak.

Érdekérvényesítő képességük lecsökkent a büntetőeljárás miatt. Simonka politikusi karrierje 2022-ben szakadt meg, ekkor már nem indította a Fidesz az országgyűlési választáson. Választókerületi elnöki posztról lemondott, és kivonult a politikából. Tavaly októberben mégis visszatért, amikor alpolgármester lett szülőfalujában, valamint egy szövetkezet vezetését is elvállalta, de az hamar felszámolás alá került. Az egykori politikus végül tevék és lámák közt kezdett dolgozni egy olyan szafari parkban, amit a nevével összeforrt kudarcos pusztaottlakai beruházások területén húztak föl.

