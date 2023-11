A fényvisszaverő kabát kiváló láthatóságot biztosít viselőjének (x)

A fényvisszaverő hatással rendelkező ruhadarabok használata akár életet is menthet, így nem szabad elhanyagolni az ilyen típusú munkavédelmi öltözet alkalmazását sem. A Netpolc széles láthatósági kabát választékkal rendelkezik, így mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő ruhadarabot. Miután a fényvisszaverő öltözék nem egyenruha, így bárki felveheti, aki sötétben vagy rossz látási viszonyok között közlekedik, dolgozik.

Különböző színváltozatok

A fényvisszaverő kabát kiválóan alkalmas arra, hogy az ebben közlekedő már messziről észrevehető legyen a forgalom más résztvevője számára. A kültéri munkavégzés során szintén elvárás, hogy a kollégák biztonságosan tudjanak dolgozni.

A jól láthatósági kabátok színárnyalata lehet sárga, narancssárga vagy vörös. A különböző változatok más és más évszakban használhatóak. A visszatükröződő tulajdonság abból fakad, hogy az elnyelt fénynél nagyobb hullámhosszú fénysugarat bocsát ki a ruhadarab. Az olyan területeken, mint például a természetben dolgozók körében, a zöld színű környezetből kiválóan kitűnik a narancs vagy a sárga kabát.

Fényvisszaverő csíkokkal

A kabát az alapszínén túl további figyelemfelkeltő részleteket is tartalmaz. Ezek pedig a fényvisszaverő csíkok. Nagyon apró kristályokat tartalmazó anyag kerül felvarrásra a felsőrész néhány elemére, ezzel pedig még inkább feltűnő lesz a környezet számára a kabát viselője.

Egyes munkakörökben a munkavédelmi előírások szabályozzák, hogy hol és mekkora területen kell elhelyezni a fényvisszaverő csíkokat, ezzel is biztonságban tudva a dolgozókat. A teljes védelem eléréséhez ugyanis nem elegendő a színes kabát és egy reflexcsík felvarrása, hanem gyenge fényviszonyok között is érzékelhetővé kell tenni a közlekedőt.

Kötelező tartozékként használva

A KRESZ szabályozza a gépkocsiban elhelyezendő kötelező tartozékokat is, így többek között fényvisszaverő mellénynek is lennie kell a járműben. Védőeszközként egy esetleges baleset vagy műszaki hiba miatti megállás során elengedhetetlen használata. A téli időszakban azonban érdemes inkább egy meleg, jól láthatósági kabáttal kiegészíteni a tartozékok listáját.

A minőségi védőruha ugyanis nemcsak figyelmet irányít felénk, hanem egyéb előnyökkel is jár. Így megvéd az időjárás viszontagságaitól, vízlepergető hatású, emellett pedig számtalan zsebbel rendelkezik, melyben a legfontosabb dolgainkat magunkkal vihetjük. Strapabíró anyagból készül és a szélnek is ellenáll, illetve a mobiltelefonnak külön belső zseb is kialakításra került.

A fényvisszaverő kabátok viselésével a biztonságos munkavégzésen túl a közúti közlekedésben résztvevők védelme is megvalósulhat.