Dunahouse: A fővárosi átlag felett vannak a balatoni ingatlanárak

A budapesti átlagot is meghaladta a balatoni ingatlanok vásárlására fordított összeg 2024-ben a Duna House adatai szerint. A tó környéki piac egészét tekintve 64,3 millió Ft-ot, a déli parton 60,9 milliót, az északin pedig 67,7 millió Ft-ot szenteltek ingatlanra a vevők átlagosan, ami több mint a dupláját jelenti, mint 2018-ban, amikor a magyar tengernél még 25 millió forint alatt is megoldható volt az ingatlanszerzés. Idén széles kínálatból választhatnak a vevők, ezért a szakértők szerint még most, a szezon elején érdemes körbe nézni és döntést hozni.

Négyzetméterárak tekintetében még elmaradásban van, azonban az ingatlanvásárlásra fordított összeget illetően 6 százalékkal meghaladta a fővárosi átlagot a balatoni ingatlanpiac.

Az idei év értékesítési adatai alapján ugyanis míg Budapesten a vásárlók számára 60,4 millió forintba kerül az otthonteremtés, addig a Balaton környéki házra, lakásra szerződők – beleértve a használt és új ingatlanokat is – már 64,3 millió forintos összeget költöttek átlagosan.

Vármegyei bontásban vizsgálva az értékesítési adatokat látható, hogy négyzetméterárak terén Veszprém vármegye Hajdú-Bihar után a második legdrágább lokáció, itt 585 ezer forintos átlagos négyzetméteráron, átlagosan 50,7 millió forintért lehet ingatlanhoz jutni, a szintén balatoni területtel is rendelkező Zalában és Somogyban pedig 390-434 ezer forint az egy négyzetméterért kifizetett átlag, 29,4-35,4 millió forintos ingatlanérték mellett. Ennél azonban jóval szélesebb skálán, a lakható állapotú 30 millióstól, akár a milliárdot is meghaladó luxusingatlanokig terjed a balatoni ingatlankínálat.

„Széles kínálatból választhatnak idén az érdeklődők a magyar tengernél” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A pandémia ideje alatt a szokásosnál is többen tettek szert balatoni ingatlanra, közül most a magas árszintet és az erősödő vevői aktivitást kihasználva jópáran szeretnének haszonhoz jutni, ezért áruba bocsátják a birtokukban lévő nyaralókat, családi házakat és lakásokat

– magyarázta.

„Akkor jó venni, amikor mindenki elad, és addig érdemes elkezdeni a keresést, amíg még szerteágazó kínálatból választhat az érdeklődő. A szakértői várakozások szerint a jelenlegi, magas árszint miatt a balatoni ingatlanok piacán az országos trenddel szemben inkább az árak stagnálására, esetleg az országos átlagnál alacsonyabb intenzitású, enyhe emelkedésére lehet majd számítani az év hátrelévő részében” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A legfrissebb kínálati adatok vizsgálata során megállapítható, hogy közel azonos arányban oszlik el a két parton az elérhető használt ingatlanok választéka. A közvetlen partszakasszal rendelkező balatoni települések ingatlanpalettájának 52 százaléka a déli parton, 48 százaléka az északi parton helyezkedik el. A június eleji kínálati adatok alapján az északi és a déli part négyzetméterárai között 17 százalékos különbség jelentkezik, az északi part jelenleg hirdetett használt ingatlanjai 767 ezer forintos átlagos négyzetméteráron, míg a déli parti lokációval rendelkezők 653 ezer forintos négyzetméteráron várják az érdeklődőket.

(Címlapkép: Az 53. Kékszalag Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye Zamárdiból fotózva, Tihany közelében 2021. július 22-én. MTI/Varga György)