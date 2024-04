A globális nagyvállalatok is egyre jobban dacolnak a klímaváltozással (x)

Napjainkban immár a globális nagyvállalatok közül is egyre többen csatlakoznak a klímaváltozás elleni harchoz. Így járnak el például egyes nagy biztosítók is, ahol már felismerték ennek fontosságát. Ahol tudják, mennyire fontos az alacsony szénfogyasztású megoldásokra való átállás, az éghajlat ellenálló képességének javítása.

A biztosítók előrevetítik a klímaváltozással járó kockázatokat

Az ezen a területen működő cégek számára létkérdés, hogy tisztában legyenek azzal, mire lehet számítani a jövőben. Ismerniük kell azokat a kockázatokat, melyekre fel kell készülniük az ügyfeleiknek és nekik is. Ez nemcsak a termékeik árazásában fog megmutatkozni, hanem előrejelzéseket, felhívásokat is intézhetnek, hogy az ügyfeleik is időben és kellőképpen fel legyenek készülve az érkező veszélyekre, várható kockázatokra.

Egy olyan biztosító, mint az Allianz Hungária és annak anyacége a szerződéskötései során azt is megengedheti magának, hogy nem kínálnak biztosítást a széntüzelésű erőműveknek vagy szénbányáknak.

A biztosítások igazodnak a klímaváltozás okozta helyzethez

A biztosítóknak folyamatosan felül kell vizsgálniuk a termékeiket, és ahol szükséges, ott változtatniuk kell. Lehetővé kell tenniük az ügyfeleik számára, hogy enyhítsék a klímaváltozásból eredeztethető károkat. Olyan megoldással kell szolgáljanak, melyek kompenzálják azokat, akik emiatt kárt szenvedtek el, egyúttal ösztönözniük kell azokat a befektetéseket, beruházásokat, melyek alacsony szénfelhasználásúak vagy azt eredményezik.

Az Allianz Hungária és cégcsoportjuk élen jár ebben. Együttműködnek többek között a kormányzatokkal és a civil közösségekkel is azért, hogy a klímaváltozásnak legjobban kitett országokat felzárkóztassák. Emellett az innovációkat és a tudományos kutatásokat is támogatják a klímaváltozással kapcsolatban. Még egy díjat is létrehoztak évekkel ezelőtt, ami az Allianz Klímakockázati Kutatási Díj nevet kapta.

Egy alacsony karbonfelhasználású gazdaság a cél

Hogyan tud egy biztosító ennek eleget tenni? Támogatják ezt mind kívülről, mind a saját vállalatukon belül is.

Az ENSZ mellett az Allianz is alapító tagja a Nettó Zéró Eszköztulajdonosi Szövetségnek, így is támogatva a dekarbonizációs törekvéseket és ezek üzleti finanszírozását. Vállalták, hogy nullára csökkentik a befektetési portfóliójukban szereplő üzletek esetén az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátását 2050-re. Az első lépés, hogy 2025-ig negyedével csökkentsék ezt az értéket.

Emellett olyan megoldásokat kínálnak a piacon, melyek előnyben részesítik a megújuló energiákat és az energiahatékonyságot. A befektetéseiket zöld kötvényekbe és termékekbe fektetik.

Az Allianz emellett olyan vállalást is tett, hogy 2023-ra 100 százalékban megújuló energiaforrásból fedezik székházaik áramellátását.

Ha a többi nagyvállalat is hasonlóan elszánt és ambiciózus vállalásokat tesz, és be is tartja őket, akkor jelentősen tudjuk csökkenteni a klímaváltozás okozta károkat.