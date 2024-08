A gyermekvédelmi látszatintézkedés tömeges felmondási hullámot indíthat el, a kormány válasza: katonák

A kifogástalan életvitelre vonatkozó dokumentum kitöltésének megtagadása miatt előreláthatólag 100 nevelőszülő nem folytatja a munkát – írja a Népszava. Ez körülbelül 200-300 gyerek életét érintheti, a gyermekvédelmi intézményekben dolgozóknak pedig 8-10 százaléka hagyja el a pályát, így további 500 nevelésbe vett kiskorú gondozása lesz bizonytalan.

„Számon tarthatják, mit telefonoztam”

A lap úgy tudja, az életvitel ellenőrzésére szolgáló papírokat július 10-ig kapták kézhez a gyermekvédelemben dolgozók és a nevelőszülők. A kitöltési határidő holnap lejár, de aki valamilyen indokkal „kimenti magát”, további 15 nap haladékot kap. Komoly következményei vannak, ha valaki megtagadja az adatlap kitöltését:

Aki a „kötelezettségének nem tesz eleget, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell szüntetni (...) és ilyen esetben „végkielégítés nem jár”. Akárhogy is nézzük, ez már a zsarolás határát súrolja. Sőt.

A Népszava informátora szerint a kormány ölbe tett kézzel várja, mi fog történni, nem készül arra, hogy a súlyos létszámhiánnyal küzdő rendszerből további munkavállalók távoznak.

„Több kolléga azt mondta, elmennek az egészségügybe, vagy az oktatásba dolgozni, ott legalább 50-100 ezer forinttal többet keresnek majd. Más kijelentette: nincs kedve ahhoz, hogy a szomszédait a rendőrök kérdezgessék róla.”

Fontos tisztázni, az átvilágítás során elfogadhatatlan módon gázolnak bele az érintettek – és családjuk – magánéletébe. A júniusban elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomagban szerepel elvárásként a dolgozók kifogástalan életvitele. A kérdőívezéssel a döntéshozók erről próbálnak meggyőződni, a következő kérdések alapján:

többek között arra kell válaszolniuk az érintetteknek és a velük egy háztartásban élő hozzátartozóknak: Kivel és mióta élnek együtt? Milyen ingatlanuk, 300 ezer forintot meghaladó ingóságuk van? Melyik szórakozóhelyet látogatják havi, heti és napi rendszerességgel? Fogyasztanak-e alkoholt, és ha igen, mennyit?

A válaszok akár elbocsátást is vonhatnak maguk után, mint ahogy az is, ha egy hozzátartozó nem hajlandó a kérdőív kitöltésére. Hab a tortán, hogy a rendőrség bármikor ellenőrizheti is őket.

Az Orbán-kormány „megoldása": katonák

A lap értesülései szerint a munkaerőhiány már most is kritikus, de ez csak rosszabb lesz a kilépő dolgozók miatt, ezért

Veszprém-, Szabolcs-, Borsod- és Pest megyei intézményekbe katonákat vezényelnek gyerekfelügyelői munkakörbe.

A Népszava a Honvédelmi Minisztériumot kérdezte, igaz-e, hogy katonákat küldenek egyes intézményekbe, és ők milyen szakmai felkészítés után mehetnek gyerekek közé. Válasz nem érkezett.

(Címlapkép: Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett honvéd altisztek eskütételi ünnepségén a budapesti Hősök terén 2024. július 13-án. MTI/Balogh Zoltán)