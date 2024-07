A háború miatt csúszott, de két magyart is kitüntetnek Izraelben

Magyarokat is kitüntetnek idén a rangos Wolf-díjjal Izraelben; Kurtág György zeneszerző és Roska Botond neurobiológus is megkapja az elismerést - számol be az MTI.

Az izraeli-palesztin háború miatt csúsznak

A gázai háború miatt idén öt hónapos késéssel jelentették be szerda este a százezer dollárral (kb. 36,5 millió forint) járó Wolf-díj kitüntetettjeit, melyet évente ítélnek oda a matematika, az orvostudomány, a fizika, a mezőgazdaság és a zene területén.

Idén kilencen, az Egyesült Államokban, Izraelben, az Egyesült Királyságban, Magyarországon, Franciaországban és Svájcban élő tudósok és művészek vehetik át néhány hónap múlva, egyelőre nem meghatározott időpontban a díjat.

Két eltérő területen jeleskednek

A Svájcban élő, Magyarországon született és tanult Roska Botond megosztva kapta az orvostudományi díjat

a Franciaországban és az Egyesült Államokban is dolgozó José-Alain Sahel francia tudóssal.

A zeneművészeti elismerést Kurtág Györgynek ítélték oda.

A fizika tudományában az Egyesült Királyságban alkotó Martin Rees professzor munkásságát ismerték el. A mezőgazdaság területén pedig három amerikai professzor, Elliot Meyerowitz, Joanne Chory és Venkatesan Sundaresan veheti át idén a díjat. Matematikából két izraeli osztozik a díjon, Adi Samir professzor a Weizmann Intézetből és Noga Alon professzor, aki a Princeton Egyetem és a Tel-Aviv Egyetem professzora. Samir az információbiztonság szempontjából fontos kriptográfia területén kifejlesztette 1977-ben a mára széles körben elterjedt RSA néven ismert titkosító rendszert. Alon a kombinatorikában alkotott maradandót.

Érdekesség, hogy az izraeli Wolf-díj kitüntetettjeinek több mint egyharmada később elnyerte a Nobel-díjat is saját szakterületén.

